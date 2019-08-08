Травма зуба во время отпуска: первая помощь

Во время отдыха могут случиться разные экстренные ситуации, особенно, когда вы путешествуете с очень активными детьми.

К примеру, малыш может случайно упасть с кровати на пол или просто удариться зубами, а стоматолог за сотни километров. Отменять отпуск тоже не хочется.

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Стоматолог Екатерина Кузнецова при таких обстоятельствах советует родителям не паниковать. Сначала нужно себя успокоить, успокоить ребенка.

Внимательно проведите осмотр ротовой полости, чтобы понять, что случилось.

Травма может привести к забою губы, сколу зуба (маленький/большой), вколоченному вывиху зуба (зуб вошел в десну), полномц вывиху (зуб полностью выпал из лунки зуба).

Первая помощь при травме зуба

1. Дать ребенку обезболивающее на основе парацетамола или ибупрофена.

2. Приложить прохладный компресс (не холодный).

3. Промыть зубы водой.

4. Исключить твердую пищу на месяц, не кусать зубами, которые травмировали.

5. По приезду из отпуска посетить врача и сделать снимок.



При травме зуба дайте ребенку обезболивающее

При возможности – пришлите врачу снимок зубов ребенка для оценки ситуации.

В случае с травмой, если нет острой ситуации, то наблюдайте за зубом.

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