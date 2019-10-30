Как тренироваться осенью и почему в холодное время необходимо заниматься спортом

С приходом осени многие люди откладывают тренировки до весны. Ведь кожа требует большей заботы, режим тренировок и рацион нуждаются в корректировке. Однако, специалисты убеждают, что осень – один из лучших периодов для начала физической активности.

Заниматься спортом можно в любое время года, но только если вы абсолютно здоровы. В противном случае — лучше проконсультироваться с врачом. Это поможет принять необходимые меры предосторожности и не навредить себе.

Читайте также: Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих

Почему нужно заниматься спортом осенью

Утренняя пробежка помогает держать себя в тонусе на протяжении всего рабочего дня, а постоянные физические нагрузки способствуют росту энергии и выносливости.

Осенью мы едим столько же, сколько и летом, но двигаемся намного меньше. И если летом у нас есть возможность сжечь калории от съеденной шоколадки во время прогулки, то осенью в этом нам может помочь только запланированная активность

Уменьшение светового дня, холодная погода, дождь — все это так или иначе негативно сказывается на настроении. Спортивная активность помогает этому противостоять. Во время длительных и регулярных физических нагрузок выделяется гормон счастья — эндорфин, а также в клетках синтезируется нейромедиатор серотонин, который положительно влияет на хорошее самочувствие.



Утренний бег осенью поддерживает энергию в течение дня

Вот, несколько советов, как тренироваться с наступлением холода:

Разогревайтесь перед тренировкой

Осенью на разогрев мышц нужно немного больше времени (20 вместо стандартных 15 минут). Не игнорируйте этот этап тренировки. Разминка готовит дыхательную и сердечно-сосудистую системы к физическим нагрузкам.

Важно начинать и заканчивать пробежку буквально возле дверей, то есть разминку следует планировать так, чтобы она закончилась прямо перед стартом.

Выберите правильную одежду

Для тренировок на улице в прохладную пору года лучше не одеваться слишком тепло: вы начнете интенсивно потеть, в результате чего организм начнет охлаждаться.

Надевайте одежду слоями, чтобы их можно было постепенно снимать и надевать по мере охлаждения организма. Сначала наденьте тонкий слой синтетического материала, например из полипропилена, который будет защищать тело от пота. Затем добавьте слой флиса или шерсти для хорошей теплоизоляции. Финальным слоем должен стать водонепроницаемый дышащий материал. Ведь бег осенью – это часто бег во время дождя или сразу после дождя.

Если же вы тренируетесь вечером, одевайте форму со светоотражающими элементами. Также позаботьтесь о специальной обуви с цепкой подошвой, чтобы предотвратить падения.



Тренировки в холодное время года могут быть приятными

Позаботьтесь о коже

Не забывайте наносить солнцезащитный крем, который будет защищать кожу от ультрафиолетового излучения. Если у вас чувствительная кожа, можно использовать cold-кремы.

Антиоксиданты осенью крайне важны не меньше, чем в летний период. Обращайте внимание на наличие таких ингредиентов в средствах, как витамин С, экстракт черники, экстракт перуанского перца, экстракт белого чая, ресвератрол.

Перемена погоды — травматический фактор, поэтому прежде всего важно поддерживать микробиом и водно-липидную мантию кожи.

Пейте достаточно воды

Поддерживайте водный баланс в организме! Пейте воду до, во время и после тренировки, даже тогда, когда вам не хочется пить. Помните о том, что организм может обезвоживаться на холоде из-за потоотделения, дыхания, сильного сухого ветра и увеличения производства мочи.

Пить чай во время и после тренировки не стоит. Но перед — можно и чай или кофе для бодрости. Алкоголь и спорт вообще несовместимы.

Завершайте тренировки в подъезде

Завершать пробежку стоит постепенно. Если вы уже закончили тренировку, а до дома осталось еще 500 метров, пробегите это расстояние в легком темпе.

Не переходите на шаг: ваше тело еще горячее. От хорошего здоровья до воспаления легких вас отделяет всего один холодный порыв ветра. Поэтому, будьте осмотрительны. Никогда не задерживайтесь на улице после тренировки. Ни для того, чтобы насладиться пейзажами, ни тогда, когда встретили знакомого, – поздоровайтесь и бегите домой.



Согрейте организм после тренировкой горячим душем и тренировкой

Принимайте горячий душ после тренировки

Горячий душ помогает расслабиться. К тому же, теплая вода расширяет кровеносные сосуды, восстанавливая кровообращение и расслабляя мышцы. А пока вы в душе – поставьте чайник, чтобы приготовить себе чаю с медом.