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Третья смерть в Ивано-Франковской области: умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

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В Ивано-Франковской области умерла 60-летняя женщина. Накануне ее госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Про уже третью смерть, вероятно, от коронавируса сообщили в Ивано-Франковской ОГА.

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Анализы для окончательного установления диагноза отправили в лаборатории Киева.

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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Новости Здоровье Лечение Медицина Новости Ивано-Франковска
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