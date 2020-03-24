Третья смерть в Ивано-Франковской области: умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
В Ивано-Франковской области умерла 60-летняя женщина. Накануне ее госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Про уже третью смерть, вероятно, от коронавируса сообщили в Ивано-Франковской ОГА.
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Анализы для окончательного установления диагноза отправили в лаборатории Киева.
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