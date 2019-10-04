Тревожные люди испытывают стресс даже во время отдыха

Оказывается, у некоторых людей отпуск только усиливает тревогу. Отдых превращается в стресс, который вызывает навязчивые мысли.

Тревогу, вызванную отдыхом, описали американские психологи в 1983 году, сообщает Knife.

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Ученые пригласили 14 участников, средний возраст которых составлял 34 года. Во время совместной медитации, уровень тревожности повысился у 54% испытуемых, а при прогрессивной релаксации уровень тревожности вырос на 31%.

Симптомы во время расслабленного тела Стрес; Тривога; Дискомфорт; Ускоренный пульс Навязчивые мысли;

Эти симптомы могут возникать по многим причинам. Клинические психологи считают, что некоторые люди боятся потерять контроль, другие переживают, что их сочтут ленивыми, а кто-то испытывает дискомфорт, когда не получается избавиться от навязчивых мыслей.



Почему некоторые люди не могут расслабиться

Однако это не значит, что такие люди совершенно не умеют расслабляться.

Некоторые психологи считают, что тревожные люди намеренно не хотят расслабляться, ведь это слишком большой контраст с их привычным состоянием.

Если вы относитесь к данному типу людей, вам обязательно нужно отдыхать. К этому нужно подходить осознанно, понимая, что с первого раза расслабиться не получится. Главное, займитесь тем, чем мечтали заняться давно.

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