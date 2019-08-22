Тревожные сигналы, которые свидетельствуют о когнитивных проблемах

Когнитивные проблемы со здоровьем подкрадываются незаметно, это могут быть привычные вещи, на выполнение которых требуется больше времени.

При таких условиях мы грешим на стресс на работе/дома, усталость после тяжелого рабочего дня, много дел по дому, и тому подобное.

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И если вы хорошо спите, правильно питаетесь, а симптомы не исчезают – тогда стоит насторожиться. Вероятно, причиной этого являются когнитивные проблемы.

Когда пора обращаться к экспертам

вы замечаете что стали забывать слова или названия предметов

вам сложно сконцентрироваться на каком-то деле дольше 3 – 5 минут

после любого когнитивного напряжения вы чувствуете усталость

вы замечаете, что скорость привычных для вас действий значительно снизилась

присутствуют навязчивые мысли

стали появляться навязчивые действия (ритуалы), от которых вы устаете, но остановиться не можете

вы теряете нить разговора

темп речи стал другим

При наличии таких симптомов нужно обратиться к семейному врачу/терапевту, который, при необходимости, назначит лечение.

Врач советует заботиться о себе. Ведь такая забота – это не посещение зала, маски для волос, прочтение книг, и тому подобное.

Self-care условно можно разделить на 4 категории:

Эмоциональная. Духовная. Физическая. Социальная.

Поэтому, чтобы оставаться здоровым, важно уделять внимание каждой сфере заботы о себе.

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