Тревожные сигналы, которые свидетельствуют о когнитивных проблемах

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Тревожные сигналы, которые свидетельствуют о когнитивных проблемах
Тревожные сигналы, которые свидетельствуют о когнитивных проблемах / virginmediatelevision.ie

Когнитивные проблемы со здоровьем подкрадываются незаметно, это могут быть привычные вещи, на выполнение которых требуется больше времени.

При таких условиях мы грешим на стресс на работе/дома, усталость после тяжелого рабочего дня, много дел по дому, и тому подобное.

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И если вы хорошо спите, правильно питаетесь, а симптомы не исчезают – тогда стоит насторожиться. Вероятно, причиной этого являются когнитивные проблемы.

Когда пора обращаться к экспертам

  • вы замечаете что стали забывать слова или названия предметов
  • вам сложно сконцентрироваться на каком-то деле дольше 3 – 5 минут
  • после любого когнитивного напряжения вы чувствуете усталость
  • вы замечаете, что скорость привычных для вас действий значительно снизилась
  • присутствуют навязчивые мысли
  • стали появляться навязчивые действия (ритуалы), от которых вы устаете, но остановиться не можете
  • вы теряете нить разговора
  • темп речи стал другим

При наличии таких симптомов нужно обратиться к семейному врачу/терапевту, который, при необходимости, назначит лечение.

via GIPHY

Врач советует заботиться о себе. Ведь такая забота – это не посещение зала, маски для волос, прочтение книг, и тому подобное.

Self-care условно можно разделить на 4 категории:

  1. Эмоциональная.
  2. Духовная.
  3. Физическая.
  4. Социальная.

Поэтому, чтобы оставаться здоровым, важно уделять внимание каждой сфере заботы о себе.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Психология
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