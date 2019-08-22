Тревожные сигналы, которые свидетельствуют о когнитивных проблемах
Когнитивные проблемы со здоровьем подкрадываются незаметно, это могут быть привычные вещи, на выполнение которых требуется больше времени.
При таких условиях мы грешим на стресс на работе/дома, усталость после тяжелого рабочего дня, много дел по дому, и тому подобное.
Читайте также: Как отличить страх от фобии
И если вы хорошо спите, правильно питаетесь, а симптомы не исчезают – тогда стоит насторожиться. Вероятно, причиной этого являются когнитивные проблемы.
Когда пора обращаться к экспертам
- вы замечаете что стали забывать слова или названия предметов
- вам сложно сконцентрироваться на каком-то деле дольше 3 – 5 минут
- после любого когнитивного напряжения вы чувствуете усталость
- вы замечаете, что скорость привычных для вас действий значительно снизилась
- присутствуют навязчивые мысли
- стали появляться навязчивые действия (ритуалы), от которых вы устаете, но остановиться не можете
- вы теряете нить разговора
- темп речи стал другим
При наличии таких симптомов нужно обратиться к семейному врачу/терапевту, который, при необходимости, назначит лечение.
Врач советует заботиться о себе. Ведь такая забота – это не посещение зала, маски для волос, прочтение книг, и тому подобное.
Self-care условно можно разделить на 4 категории:
- Эмоциональная.
- Духовная.
- Физическая.
- Социальная.
Поэтому, чтобы оставаться здоровым, важно уделять внимание каждой сфере заботы о себе.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.