Три обязательных обследования глаз

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Три обязательных обследования глаз
Три обязательных обследования глаз / cadmo.es

Постоянная работа за компьютером, планшетом и телефоном плохо влияет на состояние органов зрения. А глазные болезни могут возникать и прогрессировать без ярко выраженных симптомов.

Поэтому врачи рекомендуют каждый год или раз в 2 года проходить осмотр у офтальмолога, пишет Opticlub.

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Какие же обследования необходимо пройти для определения состояния глаз?

Рефрактометрия

Это определение остроты вашего зрения и оценки его состояния. Обычно патологии зрения (кроме инфекций вроде конъюнктивита) влияют прежде всего на зрительную функцию. Из-за чего острота зрения снижается.

Офтальмоскопия

Осмотр глазного дна поможет получить достаточно полную информацию об общем состоянии органов зрения, эта диагностика позволяет увидеть глаз изнутри.

С помощью специального прибора – офтальмоскопа – медик направит луч света через зрачок и хрусталик, и сможет изучить состояние сетчатки, ее сосудов, глазного нерва и других глубоко расположенных частей глаза. Это поможет определить наличие или отсутствие патологий.

Тонометрия

Внутриглазное давление (ВГД) – не менее важен, чем артериальное, особенно после 40 лет. Когда у человека возникает глаукома,  ВГД начинает повышаться.

Тонометрія допомагає визначити наявність чи відсутність хвороб
Тонометрия помогает определить наличие или отсутствие болезней

 
Глаукома – что это?
Это тяжелое заболевание глаза, которое из-за позднего обнаружения и без адекватного лечения приводит к неизбежной слепоте.

Существует контактная тонометрия и бесконтактная. При последней данные о ВГД врач получает благодаря легкому удару воздуха, который направляют на роговицу глаза. Специальный датчик измеряет степень уплощения роговицы во время удара. Результат измерений выводится на монитор устройства. Сканирования бесконтактным способом занимает не более двух-трех минут.

Список обследований может изменяться и дополняться, в зависимости от подозрений врача или наличия болезни глаз.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье глаз Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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