Три пола человека: как их определить

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Три пола человека: как их определить (иллюстрация)
Три пола человека: как их определить (иллюстрация) / schoolsweek.co.uk

Биологически пол человека определяется совокупностью характеристик – анатомических, физиологических, генетических и биохимических.

Несмотря на это пол человека — это немного сложнее, чем "пенис = мальчик, вульва = девочка". Пол бывает биологическим, психическим, а также есть пол воспитания, отмечает сексолог Наталья Касарина.

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Она рассказала про три пола человека. Они могут совпадать, а могут идти отдельно друг от друга.

1. Биологический пол. Это по сути наша с вами комплектация и начинка. Сюда входят:

  • Хромосомный пол: XY у мальчиков и XX у девочек. Помните, думаю, школьные уроки биологии.
  • Гонадный пол: у мальчиков – яички, у девочек – яичники.
  • Гаметный пол: у мальчиков – сперматозоиды, у девочек – яйцеклетки.
  • Гормональная пол: у мальчиков – андрогены, у девочек – эстрогены.
  • Телесный пол: грудная клетка, волосяной покров, живот и другие внешние отличия.

Это те признаки, по которым мы привыкли понимать – женщина перед нами или мужчина.

2. Психический пол или гендерная идентичность. Это тот гендер, к которому человек себя относит. Не всегда психический пол совпадает с биологическим. Таких людей называют трансгендерами.

Існує біологічна, психічна стать, а також стать вихованняСуществует биологический, психический пол, а также пол воспитания

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3. Пол воспитания. Это пол, в котором ребенка воспитали родители. И он в большинстве случаев совпадает с тем, который указан в свидетельстве о рождении. А вот с психическим полом он может и не совпадать. Так происходит, когда родители не замечают или не хотят замечать транссексуальность своего ребенка.

Все эти аспекты пола и гендерная социальная роль и сексуальная ориентация формируют нашу сексуальность.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология
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