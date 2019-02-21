Три причины, из-за которых возникает дефицит веса

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Три причины, из-за которых возникает дефицит веса
Три причины, из-за которых возникает дефицит веса / usatoday.com

Быть слишком худым опаснее для здоровья, чем иметь избыточный вес. Мужчины с дефицитом веса имеют в 2,4 раза выше риск преждевременной смерти от любых причин по сравнению с людьми с нормальным весом. Для женщин этот риск увеличивается вдвое.

Дефицит веса возникает тогда, когда индекс массы тела (ИМТ) составляет менее 18.5, пишет Lifehacker.

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Почему у человека недостаточный вес

1. Дефицит калорий

Ваш рацион не содержит достаточно калорий и питательных веществ с едой. Это возникает, когда человек придерживается строгой диеты или имеет расстройства пищевого поведения, к примеру, анорексия или булимия.

2. Проблемы с усвоением питательных веществ

Дефицит веса может возникать, если ваш рацион имеет достаточное количество питательных веществ, но не может их усвоить. Причиной этого могут быть нарушениях пищеварения, например, при дефиците ферментов, непереносимости глютена или диабете (чаще I типа).

3. Другие причины

Организм может получать достаточное количество калорий и питательных веществ и может их усваивать, но что-то пожирает эту энергию. Это может быть совсем безвредным фактором - чересчур активный образ жизни или чрезмерные тренировки.


Бывают другие "пожиратели энергии"

  1. глисты;
  2. нарушения в работе щитовидной железы при гипертиреозе значительно ускоряется обмен веществ, а поэтому телу нужно больше энергии, чем обычно;
  3. канцер;
  4. инфекции, в частности туберкулез и ВИЧ.

Чому виникає дефіцит ваги
Почему возникает дефицит веса

Как рассчитать индекс массы тела

Для этого вам нужно знать ваш рост и вес. Ваш вес поделите на квадрат роста в метрах.

Например, при росте 1,75 и весе 55:

ІМТ: 55/ (1,75×1,75) = 18,3

Индекс массы тела

Для женщин

Для мужчин

Результат

Менше чем 19

менше чем 20

недостаточный вес

19 - 24

20 - 25

нормальный вес

24 - 30

25 - 30

небольшой излишек веса

30 - 40

30 - 40

лишний вес

више 40

више 40

сильное ожирение
 
Як розрахувати індекс маси тіла
Как рассчитать индекс массы тела


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Теги: Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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