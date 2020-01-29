Три продукта, которые запрещено есть при простуде или гриппе
Простуда и грипп – это значительный стресс для организма. Пища во время болезни может как помочь организму выздороветь, так и навредить. Следовательно, следует знать, как питаться, если заболели.
Существуют продукты, которые способны ухудшить течение простуды или гриппа. Диетологи отмечают, что если вы заметили у себя симптомы осложнения после употребления того или иного продукты, откажитесь от него на время болезни.
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Продукты, которые могут ухудшать самочувствие при простуде
Брокколи
Брокколи – надежный источник витаминов А и С, а также клетчатки. Но с последним следует быть осторожным, когда вы болеете.
Как и ненасыщенные жиры, организму трудно переваривать клетчатку. Поэтому лучше добавить в рацион продукты с низким содержанием пищевых волокон – в частности, мясо птицы, молочные продукты, очищенные от кожуры овощи и фрукты (именно в кожуре содержится наибольшее количество клетчатки).
Орехи
Организм тратит много энергии на усвоение орехов/Фото:Unsplash
Несмотря на то, что орехи содержат много полезных питательных элементов, которые помогают бороться с инфекцией — в частности, цинк и витамин E, в начале болезни от них лучше отказаться, особенно если у вас болит желудок или высокая температура.
Дело в том, что орехи богаты ненасыщенными жирами, для переваривания которых организму нужно усиленно работать. А значит, тратить часть энергии, которая могла бы понадобиться для борьбы с болезнью.
К тому же, орехи "высвобождают" гистамин.
- покраснение, зуд глаз и кожи;
- насморк с выделением белой слизи;
- заложенность носа;
- чиханье;
- высыпание;
- крапивница или экзема;
- головная боль или мигрень;
- спазмы желудка и диарея;
- снижение кровяного давления.
Шпинат
Шпинат содержит гистамин/Фото:Unsplash
Шпинат обладает способностью повышать выработку гистамина – химического вещества, которое в больших количествах вызывает аллергию. Следовательно, если заметили у себя сыпь или покраснение, или чувствуете сильную усталость или другие симптомы, которые характерны аллергическим проявлениям, лучше его исключить.
По тем же причинам лучше отказаться от клубники, помидор и цитрусовых.
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