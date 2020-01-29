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Три продукта, которые запрещено есть при простуде или гриппе

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Брокколи содержат много клетчатки, которую организму сложно усваивать при простуде / unsplash.com

Простуда и грипп – это значительный стресс для организма. Пища во время болезни может как помочь организму выздороветь, так и навредить. Следовательно, следует знать, как питаться, если заболели.

Существуют продукты, которые способны ухудшить течение простуды или гриппа. Диетологи отмечают, что если вы заметили у себя симптомы осложнения после употребления того или иного продукты, откажитесь от него на время болезни.

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Продукты, которые могут ухудшать самочувствие при простуде

Брокколи

Брокколи – надежный источник витаминов А и С, а также клетчатки. Но с последним следует быть осторожным, когда вы болеете.

Как и ненасыщенные жиры, организму трудно переваривать клетчатку. Поэтому лучше добавить в рацион продукты с низким содержанием пищевых волокон – в частности, мясо птицы, молочные продукты, очищенные от кожуры овощи и фрукты (именно в кожуре содержится наибольшее количество клетчатки).

Орехи


Организм тратит много энергии на усвоение орехов/Фото:Unsplash

Несмотря на то, что орехи содержат много полезных питательных элементов, которые помогают бороться с инфекцией — в частности, цинк и витамин E, в начале болезни от них лучше отказаться, особенно если у вас болит желудок или высокая температура.

Дело в том, что орехи богаты ненасыщенными жирами, для переваривания которых организму нужно усиленно работать. А значит, тратить часть энергии, которая могла бы понадобиться для борьбы с болезнью.

К тому же, орехи "высвобождают" гистамин.

 
Симптомы непереносимости гистамина
  • покраснение, зуд глаз и кожи;
  • насморк с выделением белой слизи;
  • заложенность носа;
  • чиханье;
  • высыпание;
  • крапивница или экзема;
  • головная боль или мигрень;
  • спазмы желудка и диарея;
  • снижение кровяного давления.

Шпинат


Шпинат содержит гистамин/Фото:Unsplash

Шпинат обладает способностью повышать выработку гистамина – химического вещества, которое в больших количествах вызывает аллергию. Следовательно, если заметили у себя сыпь или покраснение, или чувствуете сильную усталость или другие симптомы, которые характерны аллергическим проявлениям, лучше его исключить.

По тем же причинам лучше отказаться от клубники, помидор и цитрусовых.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Лечение Профилактика заболеваний Здоровое питание
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