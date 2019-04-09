Три техники, которые сделают оргазм незабываемым

Сексуальность не влияет на то, насколько сильный оргазм получает женщина. Оргазм, такой какой он есть в реальности, испытывает не каждая женщина. Но умение чувствовать пиковые моменты – не дар, а умение, которому можно научиться.

Существуют специальные техники, которые помогут усилить оргазм и сделать его ярким.

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Сексолог и семейный психолог Екатерина Помазанова отметила, что первые две техники можно делать самостоятельно, а последнюю – с партнером.

Техника "Стоп – старт"

Секрет этой техники в том, чтобы вовремя остановиться и переключиться на другую эрогенную зону, допустим, стимулировался клитор, дойдя до 8 при 10-балльной шкале возбуждения, перейти на другую эрогенную зону, например на точку G.

При этом одна эрогенная успокоится и будет готова к новой порции ласк. При этом оргазм будет очень сильным и мощным.

Техника "Обратный счет"

Это техника прерывания полового акта для усиления оргазма. Как только ты дошла до 8 баллов, нужно прервать и посчитать до 30. Потом, когда дойдешь до 8 баллов, прерви и посчитай до 20, потом снова начни стимуляцию, снова остановись и посчитай до 10.

Техника "Замедления"

Стимуляция при этом не прерывается, а замедляется фрикция (движение полового члена во время секса).

Фрикционные движения становятся не размашистыми, а амплитуда маленькая. Можно чередовать высокий темп с замедленным, а при приближении оргазма перейти к сильным движениям, с увеличенной скоростью и амплитудой.

Сексолог отмечает: чтобы получить яркий оргазм, точка G должна быть вовлечена. Если же этого нет, то обычные фрикции не помогут получить оргазм.

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