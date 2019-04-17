Три типа боли в глазах и о чем это свидетельствует

Боль в глазах – распространенная проблема у людей, которые много времени проводят за компьютером и смартфонами.

Наиболее распространенным симптомом начала болезней или же проблем с органами зрения является возникновение болевых ощущений, пишет Opticlub.

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Но боль бывает разной, и научившись различать ее типы, вы сможете хотя бы примерно понять, с чем связано ее возникновение.

1. Тупая боль

Она может возникать как в одном глазу, так и в обеих. Это свидетельствует о том, что повышается внутриглазное давление. Если вы почувствовали этот симптом, то следует немедленно записаться к офтальмологу. Именно так начинается глаукома, которая может привести к слепоте.

2. Ноющая и пульсирующая боль

Чаще всего такая боль говорит о перенапряжении глазных мышц, причиной которого является переутомление. Поэтому стоит сделать перерыв в работе и выполнить зрительную гимнастику.

Также можно несколько минут посидеть с закрытыми глазами. Не стоит игнорировать этот симптом. Ведь он может привести к снижению зрения.

3. Режущая и колющая

Данный тип болевых ощущений может свидетельствовать о наличии в органах зрения инородных предметов, травмирующих слизистую оболочку глаза. Такая боль возникает при ожогах – химических или термических. Но в последних ситуациях боль более выражена.

У человека могут возникнуть и другие виды боли. Но в любом случае не стоит игнорировать симптомы и нужно обратиться к врачу.

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