Три условия для счастливых и здоровых отношений

Для счастливых и здоровых отношений не важно, встречаетесь ли вы в течение 10 лет, встречаетесь ли вы на расстоянии или у вас есть существенная разница в возрасте. Роль играют лишь три фактора.

Психолог Михаил Лабковський отмечает, что если эти три условия есть в ваших отношениях, то в любом случае любые отношения будут гармоничными.

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Условие №1. В отношениях вам хорошо

Это означает, что отношения приносят вам радость, а не делают вас нервными / печальными / сомневаются.

Если вы чувствуете себя счастливыми с этим человеком не время от времени, а стабильно и вас бросает из крайности в крайность, то такой любви быть.

Условие №2.В отношениях вам лучше, чем без них

Вышеупомянутое "хорошо" – мера для сравнения. Сейчас вас никто не обязывает выходить замуж или жениться до определенного возраста. И это нормально, когда вам хорошо и в отношениях, и без них. Однако если в ваших отношениях вы чувствуете себя лучше, чем без них, – значит, вы нашли своего человека.

Условие №3.В отношениях вам все понятно

Речь идет о предполагаемой любви. То есть вам не приходится сидеть и гадать, "а что он имел в виду" или "почему она обиделась".

Михаил Лабковский “Вы не морочите голову, как поступить, чтобы он сделал предложение. Если возникают конфликты, у вас нет никаких проблем прямо сказать партнеру, что что-то не так, и вы успеваете оговаривать любые вопросы, даже не успев обидеться”.

Если эти три условия есть в ваших отношениях, то, по словам психолога, можно говорить о зрелых, нормальных и конструктивных отношениях.

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