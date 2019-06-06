Трихотиломания – навязчивое желание вырывать волосы: почему возникает и как лечить

41 Читати новину українською
Трихотиломания: что это
Трихотиломания: что это / pixabay.com

Трихотиломания – компульсивное расстройство, при котором человек вырывает себе волосы, иногда приводит к тотальному облысению.

Заболевание впервые описано в 1889 году французским дерматологом F. Hallopeau. Срок трихотиломания (trichotillomania) состоит из 3-х частей (в переводе с греческого thrix – волос; tillein – рвать, тянуть и mania), рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

Читайте также: Немотивированная агрессия: почему возникает, и как ее побороть

Почему возникает трихотиломания

Трихотиломания чаще проявляется в детском или подростковом возрасте. Несмотря на наличие типовых дерматологических признаков, более чем у 50% больных при первом обращении к врачу, чаще устанавливается диагноз гнездная алопеция (облысение), особенно при вырывании волос бровей и ресниц.

Трихотиломанія переважно виникає у підлітків

Трихотиломания преимущественно возникает у подростков

Вырывают преимущественно волосы в височно-теменной области. Реже пациенты удаляют волосы бровей, ресниц, волос на подбородке, лобке. Участки облысения могут быть единичными или множественными.

Следует отметить, что больные, как правило, не замечают своих действий или даже отрицают их, поэтому часто заболевание приобретает хронический характер, и это провоцирует появление больших областей без волос. В 5-10% случаев трихотиломания сопровождается трихофагией (это когда больные могут неосознанно поедать вырванные волосы).

via GIPHY

Симптомы трихотиломании

Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра, выделяют следующие диагностические критерии трихотилломании:

  1. заметная потеря волос;
  2. выдергивание волос;
  3. человек описывает сильное влечение выдергивать волосы из-за напряжения до и чувством облегчения после этого;
  4. отсутствие предварительного воспаления кожи;
  5. вырывание волос не обусловлено бредом или галлюцинациями;
  6. трихотиломания рассматривается в рамках обсессивно-компульсивного расстройства, тревожных расстройств, посттравматического стрессового расстройства, депрессивных расстройств.

Лечение трихотиломании

Для терапии трихотиломании используются: поведенческая терапия, атипичные нейролептики, противоэпилептические средства, антидепрессанты.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Невероятный хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций: видео
сегодня
3422
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Психология
Источник: Здоров'я 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где в мире легализована марихуана: инфографика
сегодня 12:00 Где в мире легализована марихуана: инфографика
Олена Булан 6702
Безопасный загар: как правильно выбрать солнцезащитный крем
4 июня 19:45 Безопасный загар: как правильно выбрать солнцезащитный крем
Юлія Девда 771
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
4 июня 15:45 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 26766
Тест: что вы знаете о сексе?
4 июня 08:45 Тест: что вы знаете о сексе?
Олександр Бевза 2594
Каковы полезные свойства растительного молока
1 июня 12:51 Каковы полезные свойства растительного молока
Юлія Девда 606
Новости
Больше новостей
Залиште відгук