Трихотиломания – навязчивое желание вырывать волосы: почему возникает и как лечить

Трихотиломания – компульсивное расстройство, при котором человек вырывает себе волосы, иногда приводит к тотальному облысению.

Заболевание впервые описано в 1889 году французским дерматологом F. Hallopeau. Срок трихотиломания (trichotillomania) состоит из 3-х частей (в переводе с греческого thrix – волос; tillein – рвать, тянуть и mania), рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

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Почему возникает трихотиломания

Трихотиломания чаще проявляется в детском или подростковом возрасте. Несмотря на наличие типовых дерматологических признаков, более чем у 50% больных при первом обращении к врачу, чаще устанавливается диагноз гнездная алопеция (облысение), особенно при вырывании волос бровей и ресниц.

Трихотиломания преимущественно возникает у подростков

Вырывают преимущественно волосы в височно-теменной области. Реже пациенты удаляют волосы бровей, ресниц, волос на подбородке, лобке. Участки облысения могут быть единичными или множественными.

Следует отметить, что больные, как правило, не замечают своих действий или даже отрицают их, поэтому часто заболевание приобретает хронический характер, и это провоцирует появление больших областей без волос. В 5-10% случаев трихотиломания сопровождается трихофагией (это когда больные могут неосознанно поедать вырванные волосы).

Симптомы трихотиломании

Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра, выделяют следующие диагностические критерии трихотилломании:

заметная потеря волос; выдергивание волос; человек описывает сильное влечение выдергивать волосы из-за напряжения до и чувством облегчения после этого; отсутствие предварительного воспаления кожи; вырывание волос не обусловлено бредом или галлюцинациями; трихотиломания рассматривается в рамках обсессивно-компульсивного расстройства, тревожных расстройств, посттравматического стрессового расстройства, депрессивных расстройств.

Лечение трихотиломании

Для терапии трихотиломании используются: поведенческая терапия, атипичные нейролептики, противоэпилептические средства, антидепрессанты.

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