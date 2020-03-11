Трое генералов армий стран НАТО заразились коронавирусом
Военные ведомства стран НАТО подтвердили, что несколько генералов заболели на Covid-19. Речь идет о высокопоставленных военных из армии США, Польши и Италии.
6 марта в немецком Висбадене состоялась конференция по подготовке учений НАТО Defender Europe 20. За несколько дней появилась информация, что генералы, которые были участниками мероприятия, заболели Covid-19. Об этом рассказали на сайте Inforesist.
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Всего в конференции, к слову, принимали участие 24 человека из высшего руководства армий стран НАТО и ЕС.
Кто из генералов НАТО заболел коронавирусом
- Командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи,
- Командующий вооруженными силами Польши Ярослав Мика,
- Руководитель штаба вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина.
В Пентагоне подтвердили: генерал Каволи вместе с другими потенциальными носителями инфекции работают удаленно и находятся под постоянным контролем.
Кристофер Каволи / Фото армии США
Польское минобороны по ситуации с Микой сообщило, что сам командующий и все, кто был с ним на боту самолета, возвращавшегося из Германии, ушли на карантин.
Ярослав Мика / Фото Укринформ
Итальянский генерал Сальваторе Фарина сам сообщил, что болен. Но говорит, что чувствует себя хорошо и самоизолировался в собственном доме.
Сальваторе Фарина / Фото Anteprima24.it
Коронавирус и болезнь Covid-19: коротко
- По состоянию на начало 11 марта на китайский коронавирус заболели почти 120 тысяч человек, умерло – более 4 тысяч. Выздоровели - примерно 64 тысяч человек.
- Коронавирус распространился на все страны Европы, но больше всего случаев заражения в Италии – почти 10 тысяч.
- Более всего от коронавируса страдают в Китае, Южной Корее и Иране.
- В Украине заболел житель Черновцов, который путешествовал по Италии. Это пока единственный случай вируса в стране.
- Вакцины от коронавируса или лекарств пока не существует.