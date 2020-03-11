Трое генералов армий стран НАТО заразились коронавирусом

Военные ведомства стран НАТО подтвердили, что несколько генералов заболели на Covid-19. Речь идет о высокопоставленных военных из армии США, Польши и Италии.

6 марта в немецком Висбадене состоялась конференция по подготовке учений НАТО Defender Europe 20. За несколько дней появилась информация, что генералы, которые были участниками мероприятия, заболели Covid-19. Об этом рассказали на сайте Inforesist .

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Всего в конференции, к слову, принимали участие 24 человека из высшего руководства армий стран НАТО и ЕС.

Кто из генералов НАТО заболел коронавирусом

Командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи,

Командующий вооруженными силами Польши Ярослав Мика,

Руководитель штаба вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина.

В Пентагоне подтвердили: генерал Каволи вместе с другими потенциальными носителями инфекции работают удаленно и находятся под постоянным контролем.



Кристофер Каволи / Фото армии США

Польское минобороны по ситуации с Микой сообщило, что сам командующий и все, кто был с ним на боту самолета, возвращавшегося из Германии, ушли на карантин.



Ярослав Мика / Фото Укринформ

Итальянский генерал Сальваторе Фарина сам сообщил, что болен. Но говорит, что чувствует себя хорошо и самоизолировался в собственном доме.



Сальваторе Фарина / Фото Anteprima24.it

Коронавирус и болезнь Covid-19: коротко

По состоянию на начало 11 марта на китайский коронавирус заболели почти 120 тысяч человек, умерло – более 4 тысяч . Выздоровели - примерно 64 тысяч человек.

тысяч тысяч Коронавирус распространился на все страны Европы, но больше всего случаев заражения в Италии – почти 10 тысяч .

тысяч Более всего от коронавируса страдают в Китае, Южной Корее и Иране.

В Украине заболел житель Черновцов, который путешествовал по Италии. Это пока единственный случай вируса в стране.

Вакцины от коронавируса или лекарств пока не существует.