Трудно дышать в маске: причины и как избавиться от дискомфорта

С начала карантина маска стала нашим обязательным атрибутом, многие люди испытали определенные неудобства, связанные с постоянным ношением маски. В маске многим тяжело дышать, вот действенные советы, которые помогут наладить процесс дыхания и уменьшат дискомфорт во время ношения маски.

Способы, которые помогут легким нормально работать в таких условиях опубликовало издание Anywell.

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Почему в маске трудно дышать?

Именно легкие обеспечивают обмен кислорода и углекислого газа, это важно для нормального функционирования организма. А поскольку маски закрывают нос и рот, это затрудняет дыхание. К тому же, они могут задерживать углекислый газ.

Исследования указывают на следующие признаки избытка углекислого газа: головные боли и головокружения, учащенное сердцебиение, одышка, покраснение кожи, затуманивание сознания.

Чтобы повысить устойчивость организма к углекислому газу и улучшить функцию легких следует немного поработать над этим.

Как наладить процесс дыхания во время ношения маски

Не забывайте о тренировках

Тренировки стимулируют выработку углекислого газа. Так, во время тренировок людям бывает трудно дышать, но если выполнять упражнения регулярно, это принесет пользу не только для физической формы.

Мышцам для движения впоследствии потребуется значительно меньше кислорода, и они будут производить меньше углекислого газа. Следовательно, организм привыкнет использовать меньшее количество воздуха для дыхания во время выполнения упражнений.



Занимайтесь спортом и правильно дышите / Фото Unsplash

Как правильно дышать

Чтобы вам было легче дышать в маске, попробуйте техники диафрагмального дыхания, брюшного дыхания и обычного глубокого дыхания.

"Посчитайте" ваше дыхание в состоянии покоя, сколько времени вы вдыхаете и выдыхаете.

Медленно попробуйте добавлять еще один отсчет к каждому вдоху и выдоху.

Делайте это, пока вы не сможете с комфортом продлить длительность, необходимый для наполнения и опорожнения легких.

Это поможет выработать в организме лучшую толерантность к углекислого газа.

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Следите за осанкой

Осанка важна для правильного дыхания. Следите, чтобы вы держали спину ровно, а грудную клетку выводили вперед при дыхании.



Следите, чтобы организм не был обезвоженный / Фото Unsplash

Пейте достаточно воды

Вода поддерживает влажность слизистой оболочки в легких, что в свою очередь улучшает их работу.

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