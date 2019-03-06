Трудоголики изменяют чаще, чем лентяи

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Трудоголики изменяют чаще, чем лентяи

Люди, которые сверхурочно работают более склонны к изменам, чем те, кто не задерживается на работе.

Это выяснилось благодаря опросу сайта знакомств для женатых IllicitEncounters.com, который популярен в Великобритании.

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Чаще всего посетители мужчины – их 65% от общего числа владельцев аккаунтов. Средний годовой доход пользователей – около 52 тысяч фунтов (почти 2 миллиона гривен), что вдвое больше среднего дохода британцев.

За год число людей, которые ищут любовь на стороне, увеличилось в восемь раз. При этом 60 тысяч пользователей работают в финансовом секторе.

Трудоголіки більше схильні до зради
Люди, которые много работают, склонны к изменам

Оказалось, что к изменам склонны трудоголики: 20% пользователей работают 80 часов в неделю, 29% – 60 часов, 34% – 40 часов. Около половины (45%) опрошенных крутили служебные романы втайне от своих любимых.

"Успешные люди рождаются трудоголиками. Они живут и дышат своей работой, работают невероятно много. Но все же они люди. Им хочется физической близости, а когда они приходят домой, их избранники уже спят", – пояснил представитель сайта Кристиан Грант.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология Секс
Источник: 24 Канал
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