Туберкулез можно победить за 25 лет

Туберкулез является основным мировым инфекционным убийцей, в 2017 году 1,6 миллиона человек умерли от этой болезни. К 2045 туберкулез может полностью исчезнуть.

Для этого необходимо 10 миллиардов долларов ежегодно, пишет Telegraph.

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Экспертная группа заявила: если мир инвестирует в ряд мероприятий, включая исследования и разработки, целевую профилактику и высокое качество диагностики, болезнь за 25 лет исчезнет.

Туберкулез – симптомы Кашель, длящийся более 2 недель. Повышенная температура, которая не падает больше недели. Затрудненное дыхание. Боль в груди. Плохой аппетит, слабость. Потеря веса. Повышенное потоотделение. Кровохарканье.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые объявила туберкулез кризисом здравоохранения в 1993 году. А в 2018 году признали ликвидацию туберкулеза глобальным приоритетом.

Методы борьбы с туберкулезом следующие: быстрая диагностика, выявление групп риска, то есть людей, которые находятся в контакте с больными, и разработка новых эффективных вакцин.

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