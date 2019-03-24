Туберкулез можно победить за 25 лет
Туберкулез является основным мировым инфекционным убийцей, в 2017 году 1,6 миллиона человек умерли от этой болезни. К 2045 туберкулез может полностью исчезнуть.
Для этого необходимо 10 миллиардов долларов ежегодно, пишет Telegraph.
Читайте также: Эпидемия туберкулеза в Украине: почему за 20 лет проблема не преодолена
Экспертная группа заявила: если мир инвестирует в ряд мероприятий, включая исследования и разработки, целевую профилактику и высокое качество диагностики, болезнь за 25 лет исчезнет.
- Кашель, длящийся более 2 недель.
- Повышенная температура, которая не падает больше недели.
- Затрудненное дыхание.
- Боль в груди.
- Плохой аппетит, слабость.
- Потеря веса.
- Повышенное потоотделение.
- Кровохарканье.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые объявила туберкулез кризисом здравоохранения в 1993 году. А в 2018 году признали ликвидацию туберкулеза глобальным приоритетом.
Методы борьбы с туберкулезом следующие: быстрая диагностика, выявление групп риска, то есть людей, которые находятся в контакте с больными, и разработка новых эффективных вакцин.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.