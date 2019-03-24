Туберкулез можно победить за 25 лет

10 Читати новину українською
Туберкулез можно победить за 25 лет
Туберкулез можно победить за 25 лет / changinghabits.co.nz

Туберкулез является основным мировым инфекционным убийцей, в 2017 году 1,6 миллиона человек умерли от этой болезни. К 2045 туберкулез может полностью исчезнуть.

Для этого необходимо 10 миллиардов долларов ежегодно, пишет Telegraph.

Читайте также: Эпидемия туберкулеза в Украине: почему за 20 лет проблема не преодолена

Экспертная группа заявила: если мир инвестирует в ряд мероприятий, включая исследования и разработки, целевую профилактику и высокое качество диагностики, болезнь за 25 лет исчезнет.

 
Туберкулез – симптомы
  1. Кашель, длящийся более 2 недель.
  2. Повышенная температура, которая не падает больше недели.
  3. Затрудненное дыхание.
  4. Боль в груди.
  5. Плохой аппетит, слабость.
  6. Потеря веса.
  7. Повышенное потоотделение.
  8. Кровохарканье.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые объявила туберкулез кризисом здравоохранения в 1993 году. А в 2018 году признали ликвидацию туберкулеза глобальным приоритетом.

Методы борьбы с туберкулезом следующие: быстрая диагностика, выявление групп риска, то есть людей, которые находятся в контакте с больными, и разработка новых эффективных вакцин.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Авария круизного лайнера у берегов Норвегии: спасение пассажиров завершено
сегодня
2136
Теги: Здоровье Лечение Инфекция Новости Здоровье ВОЗ
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Эпидемия туберкулеза в Украине: почему за 20 лет проблема не преодолена
сегодня 10:48 Эпидемия туберкулеза в Украине: почему за 20 лет проблема не преодолена
Ірина Полицька 4043
Где в мире легализована марихуана: инфографика
21 марта 18:47 Где в мире легализована марихуана: инфографика
Олена Булан 3208
Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
21 марта 13:01 Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
Оксана Вербіцька 661
Популярные диеты, которые убивают наш организм
21 марта 10:01 Популярные диеты, которые убивают наш организм
Альона Захарова 454
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
20 марта 15:44 Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
Ірина Полицька 188970
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук