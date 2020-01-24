Турция отправила пассажирку с симптомами коронавируса назад в Китай

Вспышки коронавируса вышли за пределы Китая. Поэтому стали попадаться случаи заражения во многих странах. Власти Турции приняли решение усилить меры безопасности, поэтому всех пассажиров из Китая проверяют в тепловых камерах.

По информации газеты Yeni Safak со ссылкой на Министерство здравоохранения Турции, после того, как у пассажирки из Китая обнаружили симптомы пневмонии от нового вида коронавируса, власти решили отправить женщину обратно.

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В источнике говорится, что пассажирка согласилась с таким решением. Кроме того, взяты под наблюдение люди, которые коммуницировали с ней.

Добавим, в Турции отменены рейсы прямого сообщения с городом Ухань.

Как ранее сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, все пассажиры, прилетающие из Китая, будут обязаны проходить через тепловые камеры. Пока не зафиксировано ни одного случая нового вида коронавируса на территории страны.

По состоянию на 24 января подтвержден 901 случай заболевания в мире и 26 летальных случаев.

Коронавирус – профилактика (рекомендации ВОЗ) Регулярно мойте руки с мылом;

Закрывайте нос и рот, когда чихаете;

Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

Мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

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