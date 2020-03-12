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Турция перенесет начало туристического сезона

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В Турции зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом у мужчины, который вернулся из Европы. Власть рекомендует туроператорам и отелям перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля.

Министерство культуры и туризма Турции выразило такое предложение в рамках профилактических мероприятий по предотвращению распространения коронавируса, сообщает Anadolu.

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Глава Министерства Мехмет Нури Эрсой призвал отложить организацию поездок в Турцию на период после 15 апреля.

Риск серьезный, учитывая ситуацию с эпидемией в Европе,
– подчеркнул министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

В то же время он уточнил, что один или несколько случаев инфицирования не означают, что страна сталкивается с эпидемией.

Что известно о туристическом сезоне в Турции?Туристический сезон в Турции длится с апреля до ноября. Грозит ли Турции вспышка заболевания и как на это отреагирует туристический рынок – пока не известно.

Турция много лет подряд остается самым популярным направлением для отдыха украинцев. Ежегодно страну посещают более миллиона украинцев.

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Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Инфекция в Европе Новости Турции Коронавирус Covid-19 Здоровье Лечение Новости политики
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