Турция поможет Украине бороться с коронавирусом
Турция предоставит Украине медицинскую помощь из-за вспышки коронавируса. Там уже определили процедуру и требования для экспорта.
Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает "Укринформ".
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По его словам, после телефонного разговора президентов Украины и Турции 1 апреля Анкара разрешила экспорт необходимой Украине продукции при условии соблюдения процедуры.
Речь идет о том, что турецкие производители обращаются за разрешением к турецкой власти, после получения которого могут осуществлять экспорт.
Украина уже обнародовала запрос к турецкому бизнесу с перечнем необходимой продукции. И получила больше ста отзывов и предложений.
После обнародования в соцсетях обращения к турецкой стороне только в первый день было получено свыше 100 обращений. Поступило много разных предложений: от 3D принтеров для изготовления масок до других предметов и материалов, в которых имеем насущную потребность. Очень приятно, что турецкая сторона настолько откликается,
– добавил Сибига.
По словам посла, работа ведется по двум направлениям: гуманитарной помощи и закупки.
По состоянию на 13 апреля, в Турции зафиксировали 57 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 1 198 человек умерли и 3 446 выздоровели.
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