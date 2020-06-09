Во вторник, 9 июня, в Турцию спецрейсом прибыли 40 пациентов из Украины на лечение.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

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По его словам, 40 украинцев прибыли на лечение, в частности, онкологии и обследования.

Пустой аэропорт Стамбула. Сейчас рейсов нет. Но один самолет прилетел. Наш. МИД приложило немало усилий, чтобы организовать этот срочно необходимый спецрейс. Им более 40 пациентов прибыли в Турцию на лечение (онкология + обследования),

– написал глава МИД.

Ранее стало известно, что граждане Украины, которые нуждаются в лечении за рубежом, которое не проводится в Украине, смогут пролечиться после открытия клиник.

"Есть пациенты, которые нуждаются в лечении, которое не производится в Украине. Это прежде всего трансплантация костного мозга. Средства на лечение таких пациентов в зарубежных клиниках в госбюджете предусмотрено", – заявила заместитель главы Минздрава Ирина Микитчак.