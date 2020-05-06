Туризм после карантина: введут ли в Украине "паспорта здоровья"

В Украине введут "паспорта здоровья", если они появятся в мире и их рекомендует ВОЗ. В сфере туризма также разрабатывают новые санитарно-гигиенические правила, которые будут действовать после карантина.

Украина – не против появления нового документа для туристов, однако будут ли вводить его в мире вообще – пока неизвестно. Об этом рассказала руководительница Госагентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив в интервью Интерфакс-Украина.

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Для этого в мире должно появиться понимание, какой тест на коронавирус считать целесообразным и спустя сколько времени его нужно делать. На это пока ответов нет и четкой процедуры выдачи таких паспортов тоже нет – ни в одной стране мира,

– сообщила Олеськив.

Сейчас в сфере туризма разрабатывают новые санитарно-гигиенические нормы, которые начнут действовать после окончания карантина. Среди нововведений, в частности, будут:

температурный скрининг для персонала;

расстояние между столиками и ограниченное количество посетителей в заведениях общественного питания;

расстояние между посетителями и персоналом на рецепциях;

наличие дезинфекторов;

ограничения по посещению бассейнов и СПА;

дистанцирование между людьми на пляжах.

Думаю, это будет новым трендом, когда мы раньше получали в гостиницах тапочки и шампуни, а теперь добавят еще маленький дезинфектор и маску,

– сказала Олеськив.

Что касается работы хостелов, то сейчас проживание людей в одной комнате – невозможно.

Неизвестно также пока, в каком формате будет работать транспорт, отметила Олеськив. Ведь не все авиакомпании хотят выполнять требование о пустом среднем кресле – из-за потери прибыли.

Что такое "паспорт здоровья"?

"Паспорт здоровья" – это документ для туристов, подтверждающий то, что человек не болеет коронавирусом. Первыми о возможности введения "паспортов здоровья" заговорили в Греции. Сейчас такую ​​идею рассматривают несколько стран.



Как Украина будет выходить из карантина / Инфографика 24 канала