Туризм после карантина: введут ли в Украине "паспорта здоровья"
В Украине введут "паспорта здоровья", если они появятся в мире и их рекомендует ВОЗ. В сфере туризма также разрабатывают новые санитарно-гигиенические правила, которые будут действовать после карантина.
Украина – не против появления нового документа для туристов, однако будут ли вводить его в мире вообще – пока неизвестно. Об этом рассказала руководительница Госагентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив в интервью Интерфакс-Украина.
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Для этого в мире должно появиться понимание, какой тест на коронавирус считать целесообразным и спустя сколько времени его нужно делать. На это пока ответов нет и четкой процедуры выдачи таких паспортов тоже нет – ни в одной стране мира,
– сообщила Олеськив.
Сейчас в сфере туризма разрабатывают новые санитарно-гигиенические нормы, которые начнут действовать после окончания карантина. Среди нововведений, в частности, будут:
- температурный скрининг для персонала;
- расстояние между столиками и ограниченное количество посетителей в заведениях общественного питания;
- расстояние между посетителями и персоналом на рецепциях;
- наличие дезинфекторов;
- ограничения по посещению бассейнов и СПА;
- дистанцирование между людьми на пляжах.
Думаю, это будет новым трендом, когда мы раньше получали в гостиницах тапочки и шампуни, а теперь добавят еще маленький дезинфектор и маску,
– сказала Олеськив.
Что касается работы хостелов, то сейчас проживание людей в одной комнате – невозможно.
Неизвестно также пока, в каком формате будет работать транспорт, отметила Олеськив. Ведь не все авиакомпании хотят выполнять требование о пустом среднем кресле – из-за потери прибыли.
Что такое "паспорт здоровья"?
"Паспорт здоровья" – это документ для туристов, подтверждающий то, что человек не болеет коронавирусом. Первыми о возможности введения "паспортов здоровья" заговорили в Греции. Сейчас такую идею рассматривают несколько стран.
Как Украина будет выходить из карантина / Инфографика 24 канала