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У Дмитрия Пескова обнаружили коронавирус: детали о состоянии здоровья пресс-секретаря Путина

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У Дмитрия Пескова обнаружили коронавирус: детали о состоянии здоровья пресс-секретаря Путина

В пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова подтвердили коронавирус. Вместе с женой его госпитализировали в больницу.

Сам Песков подтвердил эту информацию, комментируя состояние своего здоровья российскому Интерфаксу.

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Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что находится в клинике, где проходит лечение.

Да, заболел, лечусь,
– ответил Песков на вопрос журналистов о его самочувствии.

Наличие болезни у Пескова подтвердила его супруга фигуристка Татьяна Навка, которая тоже заболела COVID-19.

Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся,
– заявила она.

На вопрос журналистов, почему супруги находится в больнице, она ответила, что госпитализироваться решили из-за того, чтобы не подвергать риску всю семью. Она подозревает, что именно ее муж первый заболел, ведь он единственный член семьи, который работает. По словам Навки, остальная семья придерживается самоизоляции.

Известно, что в последний раз Дмитрия Пескова видели 30 апреля на совещании у Владимира Путина – это было в тот день, когда у Мишустина подтвердили коронавирус.

У Пєскова виявили коронавірус
Совещание с Путиным / Фото: РИА Новости

Однако Песков сообщил ТАСС, что контактировал с президентом больше чем месяц назад.

Интересно, что в апреле на пиджаке Пескова журналисты заметили "блокатор вирусов", который не имеет доказанной эффективности. Он сказал, что хоть и не знает, он действенный, но для защиты "каждый носит все, что может". Уже на следующий день чиновник пришел на работу без блокатора.

У кого из российских политиков обнаружили коронавирус:

 

  • У премьер-министра РФ Михаила Мишустина;
  • У министра культуры РФ Ольги Любимовой;
  • У главы Минстроя Владимира Якушева;
  • У заместителя главы Минстроя Дмитрия Волкова.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости политики Новости Здоровье Здоровье Лечение Владимир Путин Новости России
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