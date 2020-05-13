У итальянцев "синдром хижины", они боятся выходить на улицу, – украинка о COVID-19 в Италии

Италия занимает 5 место в мире по количеству больных COVID-19, несмотря на то, что местные жители там боятся выходить на улицу и строго придерживаются карантинных ограничений. Итальянские психологи уже даже шутят, что у итальянцев – "синдром хижины".

Про це в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповіла українка, яка проживає в Італії – Маріанна Сороневич. Вона зазначила, що Італія виходить з карантину дуже повільно. Все через страх людей.

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"Той страх, який вселився у людей під час розвитку епідемії – так швидко не пройде. Саме тому італійці відмовилися від поцілунків і рукостискань, хоча це їм дуже характерно. Всі дотримуються соціальної дистанції і ходять у масках", – розповіла українка.

Зараз психологи говорять, що в італійців розвинувся "синдром хатини", тобто люди бояться виходити з дому і уникають соціальних контактів,

– зауважила Сороневич.

Жінка закликала українців також серйозно ставитись до карантинних заходів, адже COVID-19 досі не досліджений і невідомо, чи повернеться смертоносна недуга та у якій формі.

"Різниця між Україною та Італією є тільки в тому, що італійське населення значно старше, а тому й більш вразливе. Однак якщо врахувати, що українці старіють біологічно раніше – у них також є ризик, що можуть захворіти", – сказала Сороневич.

Послаблення карантину: що дозволили італійцям

► Громадський транспорт в Італії працював протягом усього карантину, однак з певними обмеженнями. Маріанна Сороневич зазначила, що зараз громадським транспортом користується дуже мало італійців.

Місця позначені – де можна сідати, а де ні. Сідати можна через одне місце, стояти у транспорті чи наближатись один до одного не можна,

– розповіла Сороневич.

"Також у метро є розмітка на землі та всередині у вагонах, яка дозволяє тримати дистанцію", – додала українка.

► Займатися спортом на свіжому повітрі італійцям також дозволили завдяки послабленню карантину.

Однак дозволені тільки індивідуальні вправи або біг – не можна збиратися групами. Бігати можна без захисних масок, це дуже приємно,

– запевнила жінка.

► Також Сороневич зауважила, що італійці тепер можуть виходити на прогулянки, зустрічатися з родичами. Однак людей на вулицях не багато, адже люди самі остерігаються.

Що відомо про COVID-19 в Італії? Італія на 5 місці за кількістю зареєстрованих випадків зараження COVID-19. Випереджає її США, Іспанія, Росія та Велика Британія. За рівнем летальності – Італія на 3 місці. Відомо, що у понад 20 тисяч італійських медпрацівників виявили смертоносну недугу. Через COVID-19 Італія втратила щонайменше 150 лікарів.



Зокрема, на території Італії COVID-19 діагностували у 121 українських заробітчан. Вже 4 травня в Італії розпочалась 2 фаза послаблення карантинних обмежень. Варто зазначити, що за останню добу в Італії коронавірус виявили у 1 402 людей. Загалом кількість зареєстрованих випадків перевищує 220 тисяч.



Яким людям старшого віку можна не дотримуватись самоізоляції / Інфографіка 24 каналу