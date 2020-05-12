У летучих мышей нашли новый вирус, подобный COVID-19: может ли он передаться человеку

Специалисты сделали новое важное открытие: у летучих мышей нашли еще один вирус, родственный коронавирусу COVID-19. Исследователям удалось установить, что геном почти идентичен штамму SARS-CoV-2 – именно он стал причиной пандемии COVID-19.

Открытие является еще одним доказательством того, что коронавирус имеет природное происхождение, пишет ScienceAlert.

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Исследование свидетельствует о том, что весьма вероятно, что вирус, который является возбудителем COVID-19, эволюционировал естественным путем,

– говорится в исследовании.



Почему мутации вирусов опасны / Фото Pixabay

Как происходит мутация вируса и при чем здесь летучие мыши

Вероятно, вирус находился в геномах летучих мышей, пока не развил необходимые мутации, а затем благодаря хозяину-животному передался человеку и достиг глобальных масштабов.

Ранее ученые высказывали мнение, что определенная вставка аминокислот S1 и S2 в коронавирусе может говорить о том, что его доработали в лаборатории. Но последние данные эту гипотезу опровергают.

Наша работа очень четко показывает, что эти события происходят естественным путем в дикой природе,

– говорит микробиолог из Шаньдунского первого медицинского университета Вейфен Ши.

Какие новые геномы обнаружили ученые

Группа ученых обнаружила у летучих мышей два генома коронавируса, их назвали RmYN01 и RmYN02. Второй штамм является предком вируса, вызвавшего COVID-19 во всем мире.

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