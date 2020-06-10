Предварительные результаты научных исследований указывают, что люди с первой группой крови реже болеют коронавирусом. Причины этого пока неизвестны.

Таковы результаты исследования компании 23andMe, занимающейся генетическим тестированием, пишет The Financial Times.

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Предварительные итоги исследования относительно более 750 тысяч человек показали, что при наличии первой группы крови вероятность положительного теста на коронавирус снижается на 9-18%.

Люди, которые имеют более высокий риск заражения, включая работников систем здравоохранения и социальных служб, на 13-26% реже болели COVID-19, если имели первую группу крови.

Исследование еще не прошло научную оценку перед публикацией в медицинском журнале. Эксперты определили вариант в гене АВО, который кодирует разные группы крови и, возможно, уменьшает риск заболеть коронавирусом.

Это важное открытие, если учесть, что COVID-19 связан с тромбообразованием и сердечно-сосудистыми болезнями.



Первая группа крови снижает риск заражения COVID-19 / Фото unsplash

Другие исследования взаимосвязи групп крови и коронавируса

Исследования по этому поводу продолжаются, и ученые надеются, что смогут воспользоваться имеющимися данными для более глубокого понимания различий в реакциях людей на коронавирус.

Врачи разных стран мира сегодня пытаются ответить на вопрос о том, может ли генетика определять риск COVID-19 и почему определенные люди тяжелее переносят эту болезнь.

Два предыдущих исследования, также не прошли пока научную оценку. Ученые из Китая установили, что первая группа крови снижает риск развития COVID-19. Ученые Колумбийского университета выяснили, что только владельцы первой положительной группы крови реже болели коронавирусом.