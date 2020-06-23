В Мексике зафиксировали беспрецедентный случай. У новорожденной тройни диагностировали коронавирус.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные органы здравоохранения.

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Двое новорожденных, мальчик и девочка, имеют легкую форму заболевания и находятся в больнице в штате Сан-Луис-Потоси. Но второй мальчик нуждается в лечении от респираторного заболевания.

Теперь медицинские эксперты исследуют, как младенцы могли заразиться и могло ли это произойти через плаценту матери.

Отмечают, что это первый случай в мире, когда COVID-19 обнаружен у нескольких одновременно новорожденных детей, поэтому дело будут исследовать.

Исследования показывают, что малое количество новорожденных заражаются вирусом после рождения. И местные представители здравоохранения не верят, что так произошло в этом случае.

Родителей детей отправили на тестирование, и власти не исключают, что они могут быть бессимптомными носителями COVID-19.