У работников ресторанов Киева обнаружили коронавирус: вспышки зафиксировали в 35 заведениях
В столичных ресторанах зафиксировали случаи инфицирования коронавирусом среди персонала. В общем вирус зафиксировали в 35 столичных заведениях торговли пищевыми продуктами.
Вспышки коронавирусной болезни обнаружили также в столичных магазинах и супермаркетах. Об этом сообщил председатель Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, пишет РБК-Украина.
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Что касается ресторанов – есть случаи среди персонала. В целом это 35 субъектов – операторы рынка, осуществляющие оборот пищевых продуктов. COVID-19 обнаружили в магазинах, супермаркетах и ресторанах,
– объяснил Рубан.
По его словам, половина из этих заведений прекратила свою деятельность – некоторые полностью, некоторые частично.
Кроме того, специалисты Госпотребслужбы обнаружили во время проверок столичных заведений десятки нарушений карантинных требований.
Визиты по всем заведениям проводят в ответ на жалобы посетителей, которые поступают на горячую линию. Ежедневно специалисты составляют 50-70 протоколов,
– отметил чиновник.
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