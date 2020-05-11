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У работников Ровненского филиала Общественного обнаружили коронавирус

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Коронавірус у працівників Рівненської філії Суспільного
Коронавірус у працівників Рівненської філії Суспільного / suspilne.media

Коронавирус обнаружили у нескольких сотрудников телевидения UA: Ровно. Все коллеги, которые контактировали с больными, находятся на самоизоляции.

У зв'язку зі спалахом, Рівненська філія Суспільного переходить на дистанційний режим роботи, повідомляє UA: Рівне.

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У приміщеннях UA: Рівне вже провели дезінфекцію. Віднині команда працюватиме дистанційно, постійний рухомий рядок повідомлятиме про всі важливі місцеві новини. Окрім того, у мовника є низка діджитал-платформ, які обіцяють інформувати рівнян про всі доступні події без виїзду в місто.

Основне завдання нашої команди зараз — не розширювати коло контактних осіб і зберегти здоров’я працівників мовника. Самоізоляція для нас вимушений відповідальний крок. Незважаючи на всі запроваджені на філії заходи, ніхто не є захищеним на 100%. Усі ми зараз підтримуємо наших колег, які якісно працювали і дотримувалися всіх вимог. Бажаємо якнайскорішого одужання!,
– сказала менеджерка Рівненської філії Суспільного Людмила Хома.

Станом на 11 травня, у Рівненській області виявили 978 випадків зараження коронавірусною інфекцією. 149 людей одужали, але 16 людей померли. 


Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Ровно Журналисты Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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