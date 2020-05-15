У Украины есть возможность проводить около миллиона ИФА-тестов на антитела к COVID-19 за сутки

Главный санврач страны и по совместительству заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что если в Украине будет достаточное количество ИФА-тестов, отечественные лаборатории смогут проводить до миллиона тестирований за день.

Впрочем, массовое тестирование на антитела к коронавирусу сможет начаться только после того, как Степанов подпишет приказ, в котором будет четко прописан алгоритм действий, рассказал Виктор Ляшко в эфире ТСН.

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В протоколе должно быть прописано, каким образом это тестирование будет проводиться и как будут использоваться эти результаты в зависимости от уровня обнаруженных тел и иммуноглобулинов в крови.

Оно (тестирование методом ИФА – ред.) будет доступнее, чем тестирование методом ПЦР, поскольку способность лабораторий нашего государства проводить такое тестирование – около миллиона тестов за сутки. Главное – чтобы они присутствовали и использовались для проведения этого тестирования,

– заявил Ляшко.

Ляшко добавил, что главное, чтобы эти тесты были в наличии и использовались по назначению.

Санврач также объяснил, что в том случае, если у протестированного человека будет определенная характерная клиническая картина, а анализ ИФА будет положительным по двум иммуноглобулинам, то у него отберут образцы для анализа ПЦР.

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