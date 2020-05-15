У воспитанниц интерната Киева, у которых обнаружили коронавирус, нет симптомов

Девушки, которые заболели коронавирусом в Дарницком детском доме-интернате, имеют нарушения умственного развития. Впрочем, они находятся в удовлетворительном состоянии и у них вообще нет симптомов коронавируса.

Младшая медсестра, которая занесла инфекцию в детдом, тоже сначала не догадывалась о своем диагнозе, сообщает ТСН.

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По словам директора департамента социальной политики КГГА Руслана Светлого, женщина перестала ходить на работу после того, как заметила симптомы.

Поняв, что заболела, работница обратилась за помощью к врачам, которые решили направить ее на ПЦР-тестирование.

Поскольку у нее обнаружили болезнь, решено было протестировать всех работников и жительниц интерната.



Дарницкий детский дом интернат / Фото: Департамент социальной политики

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