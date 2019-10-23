У американца организм 8 лет самостоятельно вырабатывал алкоголь

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"Синдрома автопивоварни" у американца
"Синдрома автопивоварни" у американца / unsplash.com

46-летний американец восемь лет страдал от "синдрома автопивоварни" – редкого заболевания, при котором в организме образуется спирт.

Об этом уникальном случае сообщили ученые в журнале BMJ Open Gastroenterology.

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Проблемы у пациента начались в 2011 году, когда он закончил принимать курс антибиотиков после травмы пальца. Врачи пишут, что с того времени человек начал страдать провалами в памяти, чувствовал подавленность и боролся со вспышки гнева. Поэтому с этими симптомами его отправили к психиатру, однако назначенные антидепрессанты не помогли.

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Ситуация обострилась в 2014 году, когда мужчине выписали штраф за вождение в нетрезвом виде. Хотя он не пил, алкотестер показал, что в организме содержалось 0,2 промилле алкоголя – будто он выпил несколько бокалов пива.

Диагноз мужчине поставили врачи Ричмондского университета: в анализах пациента они обнаружили дрожжи и грибок, которые превращали углеводы из его пищи в алкоголь.

Американец избавился синдрома после приема противогрибковых препаратов и шестинедельной диеты, которая исключала углеводы.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Медицина Алкоголь
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