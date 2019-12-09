У бедных родителей дети чаще рождаются преждевременно

Известно, что состояние здоровья и социально-экономический статус матери влияют на развитие плода и вероятность преждевременных родов. Но роль отца никогда не учитывалась, поэтому специалисты из Чикаго решили восполнить этот пробел.

Оказалось, что если отец будущего ребенка всю жизнь проживает в малоразвитых районах с низким уровнем дохода, младенец имеет почти втрое больше шансов родиться раньше, сообщает Maternal and Child Health Journal.

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Специалисты проанализировали данные о новорожденных и их родителях в штате Иллинойс с 1989 по 1991 год. Они изучили данные о доходах и определили социально-экономический статус семьи.



Каждый год около 15 миллионов младенцев рождаются преждевременно

Связь с тем, что в семье мужчин с низким социально-экономическим статусом дети рождаются преждевременно, наблюдался независимо от других факторов: возраст матери ребенка, семейное положение, образование, раса или этническая принадлежность.

Мы знали, что социально-экономический статус матери является фактором риска преждевременных родов, но это впервые, когда статус отца связали с недоношенностью, даже если у матери не было повышенного демографического риска. Статус отца, при разработке инициатив по сокращению числа преждевременных родов среди городских женщин, необходимо учитывать на протяжении всей жизни,

– рассказывает один из авторов исследования доктор Коллинз.

Каждый год около 15 миллионов детей по всему миру рождаются преждевременно. Миллион из них умирает от осложнений, и множество из выживших имеют проблемы со здоровьем остальную часть своей жизни.

Жизнеспособность преждевременно родившихся детей зависит от страны, в которой она родилась. Чем более развита страна в медицинском и экономическом плане, тем больше шансов на выживание.

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