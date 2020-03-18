У больных коронавирусом врачи обнаружили новые симптомы

Типичные симптомы заражения коронавирусом – кашель и чихание. Но чем больше исследований делают врачи, тем чаще появляются новые признаки заболевания.

Немецкий вирусолог и эпидемиолог Хендрик Стрийк заметил новые симптомы заболевания Covid-19, сообщает Faz.net.

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Хендрик Стрийк и его команда опросили около 1000 пациентов с Covid-19. Он отметил, что это были люди с легкой формой заболевания, которые не имели осложнений.

В интервью врач рассказывает, что все больные коронавирусом пациенты, которых он опросил, рассказали о потере вкуса и запаха. Эти симптомы люди испытывали несколько дней.

По его словам, они были настолько сильными, что мать не могла почувствовать запах использованных подгузников своего ребенка.

Другие больные рассказывали, что не чувствовали запах своего шампуня, а еда стала неприятной на вкус.

К слову, по состоянию на 18 марта в Германии зафиксировано 11 973 случаев заражения коронавирусом и 28 смертей.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

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