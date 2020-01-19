У человеческих эмбрионов обнаружили признаки старения

Ученые обнаружили, что старение начинается еще до того, как ребенок родился – в утробе матери. Этим явлением они объясняют высокую смертность в начале жизни.

Благодаря своему исследованию, ученым удалось понять, откуда на кривой смертности человека берется провал в районе 9 лет, пишет Cell Reports.

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Одним из основных критериев старения считается смертность – если риск смертности организма со временем растет, значит он стареет. Согласно кривой Гомпертца, риск смертности человека начинает стремительно расти с конкретного возраста. Но до этого места был пробел – ученые не могли понять, что происходит до этого момента.

Например, риск смертности с начала жизни постепенно снижается, достигая минимума в районе 9 лет, а затем снова начинает расти. Если применить к этому периоду распространенный критерий старения, то получится, что человек молодеет до 9 лет, а стареть начинает со временем, и в 20-летнем возрасте этот процесс только ускоряется.

Ученые из Гарвардской медицинской школы собрали данные о смертности людей в разном возрасте, чтобы разобраться в том, откуда берется пробел. Сперва же специалисты построили график смертности от всех возможных причин в 19 странах с 1999 по 2015 год, и провал в районе 9 лет наблюдался везде. После уродливых исследований с другими данными и статистикой – результат был точно таким же.

Тогда же ученые предположили, что поскольку возрастные заболевания определяют риск смерти для молодых людей и даже детей, то старения может начинаться раньше.

Для проверки своего предположения, ученые измерили старость на внутриклеточном уровне. Они обратились к базе данных по мутациях в клетках опухолей и подсчитали, сколько мутаций можно найти в опухолях у людей разного возраста. Впрочем, число мутаций не слишком соответствовали биологическому возрасту, ведь с течением времени они накапливаются во всех клетках организма, и количество мутаций растет с самого начала жизни.

После этого, ученые решили построить кривую для еще одного маркера биологического возраста – степени метилирования ДНК. Ученые основывались на эпигенетических часах, которые создали только в 2013 году.

Эпигенетические часы – это алгоритм, который предусматривает биологический возраст человека по количеству метильных меток в определенных областях ДНК.

Но и в этом случае, график роста не был похожим на кривую Гомпертца, ведь степень метилирования с годами рос в первые годы жизни, а потом сглаживалось.

После проведенных наблюдений, ученые сделали два весомые выводы. Первый – организм стареет уже с первых недель внутриутробного развития, ведь на этом сроке появляются первые маркеры биологического возраста. Второй – в таком случае, распространенный критерий старения не работает, ведь у маленьких детей смертность падает, а метилирования ДНК растет. То есть пик смертности в начале жизни не связан со старением.

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