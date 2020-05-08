У человека, переболевшего COVID-19, вырабатываются антитела, – американские ученые
В новом исследовании американских ученых говорится, что антитела вырабатываются почти у всех пациентов, которые переболели коронавирусом COVID-19.
Об этом пишет издание The New York Times.
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Ученые считают, что почти у каждого, кто перенес заболевание – независимо от возраста, пола или тяжести заболевания – вырабатываются антитела к вирусу.
Добавим, что исследование, которое проводилось по данным 624 больных, еще не получило рецензии от экспертов.
Сначала тесты на антитела дали положительный результат в 511 участников, в остальных их было слишком мало или не было вовсе. При повторном тестировании антитела обнаружили еще в 60 человек.
Ученые считают, что результаты анализов зависят от срока их проведения после выздоровления. Однако представитель ВОЗ Мелита Вуйнович ранее говорила, что наличие антител к COVID-19 не гарантирует, что человек будет иметь иммунитет и не инфицируется ним снова.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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