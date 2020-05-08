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У человека, переболевшего COVID-19, вырабатываются антитела, – американские ученые

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У человека, переболевшего COVID-19, вырабатываются антитела
У человека, переболевшего COVID-19, вырабатываются антитела / Getty Images

В новом исследовании американских ученых говорится, что антитела вырабатываются почти у всех пациентов, которые переболели коронавирусом COVID-19.

Об этом пишет издание The New York Times.

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Ученые считают, что почти у каждого, кто перенес заболевание – независимо от возраста, пола или тяжести заболевания – вырабатываются антитела к вирусу.

Добавим, что исследование, которое проводилось по данным 624 больных, еще не получило рецензии от экспертов.

Сначала тесты на антитела дали положительный результат в 511 участников, в остальных их было слишком мало или не было вовсе. При повторном тестировании антитела обнаружили еще в 60 человек.

Ученые считают, что результаты анализов зависят от срока их проведения после выздоровления. Однако представитель ВОЗ Мелита Вуйнович ранее говорила, что наличие антител к COVID-19 не гарантирует, что человек будет иметь иммунитет и не инфицируется ним снова.

Коронавірус Симптоми

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 исследования Новости Здоровье Здоровье Лечение
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