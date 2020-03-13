В Черновцах усиливают карантин: ограничат работу торговых центров и спорткомплексов

Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Черновцах решила ужесточить карантин после того, как в городе подтвердили второй случай инфицирования коронавирусом. Так, ограничения в городе будут действовать сильнее, чем в других регионах.

Ограничительные мероприятия в Черновцах распространят для всех спортивных комплексов, бассейнов, бань, крупных развлекательных центров. Такое решение одобрили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщил на брифинге председатель Черновицкого облсовета Сергей Осачук.

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Кроме того, глава обладминистрации просит воздержаться от семейных торжеств и посещений заведений и просит оставить это до лучших времен. Важно отметить, что запрет на такие внутридневные собрания не ввели, а лишь просят от них воздержаться.

Также мы просим граждан, если так совпали даты, воздерживаться от форматов семейных празднований. Обязательно ситуация улучшится и тогда их можно будет провести

– отметил Сергей Осачук.

Важно отметить, что в Черновцах определили больницу, которая по необходимости будет принимать больных коронавирусом: там увеличат количество оборудования и медперсонала. Как рассказал городской голова Чернивов Алексей Каспрук, это сделают в городской больнице №1, которая сможет принимать больных с тяжелым течением болезни. Он выразил надежду, что этого все же не произойдет.

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Первый случай зарегистрировали 3 марта. Заболел 39-летний мужчина, который путешествовал по Италии вместе с женой. Ближайшие лица, с которым он контактировал, в том числе и сама жена, не заразились. Проверяли даже пограничников, которые измеряли мужу температуру перед въездом в Украину. Это подтвердили тесты на коронавирус.

С тех пор в городе ввели карантин: обучение и массовые мероприятия отменили. Отметим, что ограничения начали действовать более чем на 10 дней ранее, чем во всей другой Украине.

Второй случай подтвердили 12 марта: заболел мужчина пенсионного возраста. В отличие от первого случая, мужчина получил вирус от контактного лица. Сам он не был за границей, но из Италии недавно вернулась его жена.