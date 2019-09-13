У девочки из США 12 раз на день стирается память

У Райли Хорнер из Иллинойса из-за травмы головы каждые два часа стирается память. Врачи не знают, почему так происходит.

Каждое утро Райли просыпается и думает, что сегодня 11 июня – день, когда она получила травму на школьных танцах, пишет usa one.

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Однако после бесчисленных посещений больницы симптомы Райли все еще остается медицинской загадкой. Первый врач девочки назвал ее состояние сотрясением и просто отослал домой на костылях.

"Они уверяют, что с медицинской точки зрения проблем нет. Они ничего не могут найти. Сотрясение не видно на магнитно-резонансной томографии или КТ-сканировании. Нет кровоизлияния в мозг или опухоли", – рассказала мать Райли.

Райли постоянно носит с собой блокнот и карандаш, потому что даже не может запомнить, где ее шкафчик с вещами в школе. Чтобы продолжать учиться ей приходится оставлять для самой себя подробные записки. Она фотографирует их на телефон и устанавливает будильник через каждые 2 часа, чтобы освежить то, что уже забыла.

"Я знаю, что им тяжело так же, как и мне. И люди просто не понимают. Я даже не вспомню об этом интервью уже во время ужина", – рассказала Райли.

Теперь семья отчаянно стремится, чтобы Райли поставили диагноз, пока не стало слишком поздно. Мама девочки объясняет, что, согласно исследованию, 6 месяцев использования только краткосрочной памяти может привести к необратимым повреждениям.

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