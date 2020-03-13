У дипломата ООН обнаружили коронавирус

Филипинская дипломат из ООН заболела коронавирусом. Таким образом, в штаб-квартире всемирного органа в Нью-Йорке зафиксировали первый случай заражения.

Об этом на своей странице в фейсбук сообщил спикер Украины при ООН Олег Николенко.

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У дипломата Филиппин ООН Киры Азуцены анализ на коронавирус показал положительный результат.

Как отметила журналистка Мишель Николас, дипломат в понедельник посетила штаб-квартиры и пробыла там около пол часа.

Азуцена выглядела вполне здоровой, зато симптомы болезни появились только на следующий день.

В связи с болезнью дипломата, представительство Филиппин закрылись, а его персонал перешел на самоизоляцию. Как отмечено в сообщении, есть подозрение, что коронавирусом заболели около 12 дипломатов.

Секретарь МИД Теодоро Лочин заявил, что общался с дипломатом. Он заверил, что женщина чувствует себя хорошо и принимает назначенные врачом лекарства.

The infected is doing well; she's young, spritely, smart and taking some doctor prescribed meds. Thank you. I just talked to Kira. https://t.co/lwb8VWtDz8 — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) March 13, 2020



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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