У дипломата ООН обнаружили коронавирус
Филипинская дипломат из ООН заболела коронавирусом. Таким образом, в штаб-квартире всемирного органа в Нью-Йорке зафиксировали первый случай заражения.
Об этом на своей странице в фейсбук сообщил спикер Украины при ООН Олег Николенко.
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У дипломата Филиппин ООН Киры Азуцены анализ на коронавирус показал положительный результат.
Как отметила журналистка Мишель Николас, дипломат в понедельник посетила штаб-квартиры и пробыла там около пол часа.
Азуцена выглядела вполне здоровой, зато симптомы болезни появились только на следующий день.
В связи с болезнью дипломата, представительство Филиппин закрылись, а его персонал перешел на самоизоляцию. Как отмечено в сообщении, есть подозрение, что коронавирусом заболели около 12 дипломатов.
Секретарь МИД Теодоро Лочин заявил, что общался с дипломатом. Он заверил, что женщина чувствует себя хорошо и принимает назначенные врачом лекарства.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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