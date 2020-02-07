У двоих американцев, которых эвакуировали из Китая, заподозрили коронавирус

Среди граждан США, которых эвакуировали из КНР, у двоих человек зафиксировали симптомы коронавируса. Всех пассажиров, находившихся на борту эвакуированного самолета, поместят на карантин.

Один из самолетов, на борту которого присутствуют вероятно зараженные пассажиры, ранее находился на базе ВВС "Тревис" в штате Калифорния, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Fox news.

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Пассажиры этого рейса будут находиться в карантине 14 дней. В это время им нельзя контактировать с кем-либо за пределами базы. Второй самолет с предположительно зараженным американцем сейчас находится в Канаде. Позже он отправится в Сан-Диего (штат Калифорния).

Всего на борту обоих самолетов находятся примерно 300 американцев.

В среду в США был идентифицирован 12 случай заболевания коронавирусом — в штате Висконсин.

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Что нужно знать о коронавирусе 2019-nCoV:

Коронавирус 2019-nCoV – что это? Это новый член семьи коронавирусов, который еще не изучен человечеством. Он происходит от животных, поэтому большинство инфицированных работали на рынке, или покупали там мясо или морепродукты. Вирус вызывает пневмонию. Больные имеют кашель, лихорадку и затруднение дыхания. При лечении не эффективны ни антибиотики, ни противовирусные препараты. В больнице больным могут поддерживать жизнедеятельность легких и других органов, но выздоровление зависит от их иммунной системы. Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила, что вирус обычно передается от одного человека к другому.

Последние данные о коронавирусе:

По состоянию на 7 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 639 человек. Общее количество инфицированных – 31 500 человек по всему миру.

Общее количество инфицированных – по всему миру. От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

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