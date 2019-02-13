У двоих киевлян обнаружили смертельную тропическую болезнь
Двое киевлян после посещения Таиланда заболели лихорадкой Чикунгунья.
Болезнь обнаружили уже после выписки из больницы, до начала развития болезни киевляне отдыхали в Таиланде, где и заразились через укусы комаров.
Читайте также: Во Львове зафиксировали случай опасной африканской болезни
Больные лечились в Александровской клинической больнице в декабре. И выписаны после лечения с диагнозами "острая вирусная инфекция неуточнена" и "острая вирусная инфекция, малярия".
Лихорадки Чикунгунья – что это?
Острая инфекционная болезнь вирусной природы, которая характеризуется лихорадкой, своеобразным интоксикационным и геморрагическим (кровоточивость) синдромами.
После лабораторных исследований диагноз изменили на "болезнь, вызванная вирусом Чикунгунья".
Болезнь – симптомы
внезапная лихорадка;
часто сопровождаемая болью в суставах;
головная боль;
тошнота;
утомление;
сыпь.
часто сопровождаемая болью в суставах;
головная боль;
тошнота;
утомление;
сыпь.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Источник: Здоров'я 24
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии