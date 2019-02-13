У двоих киевлян обнаружили смертельную тропическую болезнь

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Лихорадки Чикунгунья
Лихорадки Чикунгунья / who.int

Двое киевлян после посещения Таиланда заболели лихорадкой Чикунгунья.

Болезнь обнаружили уже после выписки из больницы, до начала развития болезни киевляне отдыхали в Таиланде, где и заразились через укусы комаров.

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Больные лечились в Александровской клинической больнице в декабре. И выписаны после лечения с диагнозами "острая вирусная инфекция неуточнена" и "острая вирусная инфекция, малярия".

 
Лихорадки Чикунгунья – что это?
Острая инфекционная болезнь вирусной природы, которая характеризуется лихорадкой, своеобразным интоксикационным и геморрагическим (кровоточивость) синдромами.

После лабораторных исследований диагноз изменили на "болезнь, вызванная вирусом Чикунгунья".

 
Болезнь  симптомы
внезапная лихорадка;
часто сопровождаемая болью в суставах;
головная боль;
тошнота;
утомление;
сыпь. 

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Теги: Здоровье Новости Киева Лечение Медицина Инфекция
Источник: Здоров'я 24
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