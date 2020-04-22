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У двух китайских врачей, которые больны коронавирусом, потемнела кожа, – фото

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В Китаї у лікарів через коронавірус потемніла шкіра / Скриншот

В двух китайских врачей, у которых коронавирус, потемнела кожа. Специалисты говорят, это может быть из-за проблем с гормонами.

Об этом пишет Metro со ссылкой на сюжет Chinese Central Television.

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Врачи Ю Фан и Ху Вейфенг подхватили инфекцию в январе 2020 года, когда лечили пациентов.

Организм медиков отреагировал на распространение вируса нетипично: через повреждения печени начался гормональный дисбаланс, что и привело к изменению цвета кожи. Состояние врачей было критическое, поэтому их лечили методом ЭКМО (процедура продленного искусственного кровообращения и насыщения крови кислородом).

Специалисты предположили, что подобную реакцию могли вызвать и лекарства, которые медикам давали в самом начале терапии: потемнение кожи является одним из их побочных эффектов.

Специалисты надеются, что цвет кожи у обоих врачей нормализуется на фоне улучшения функции печени.


Течение коронавируса / Инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Китай Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение
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