У двух китайских врачей, которые больны коронавирусом, потемнела кожа, – фото
В двух китайских врачей, у которых коронавирус, потемнела кожа. Специалисты говорят, это может быть из-за проблем с гормонами.
Об этом пишет Metro со ссылкой на сюжет Chinese Central Television.
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Врачи Ю Фан и Ху Вейфенг подхватили инфекцию в январе 2020 года, когда лечили пациентов.
Организм медиков отреагировал на распространение вируса нетипично: через повреждения печени начался гормональный дисбаланс, что и привело к изменению цвета кожи. Состояние врачей было критическое, поэтому их лечили методом ЭКМО (процедура продленного искусственного кровообращения и насыщения крови кислородом).
Специалисты предположили, что подобную реакцию могли вызвать и лекарства, которые медикам давали в самом начале терапии: потемнение кожи является одним из их побочных эффектов.
Специалисты надеются, что цвет кожи у обоих врачей нормализуется на фоне улучшения функции печени.
Течение коронавируса / Инфографика 24 Канала
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