У двух работников пенитенциарных учреждений обнаружили коронавирус
В одном из пенитенциарных учреждений западного региона у двух работников подтвержден коронавирус.
Коронавирус обнаружили еще 21 апреля. Один случай установлен быстрым тестом, другой – методом ПЦР. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
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Она отметила, что оба работника еще с 6 апреля находятся на больничном.
"Сейчас в учреждении проводится эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми контактировали больные", – говорится в сообщении Денисовой.
В Государственной уголовно-исполнительной службе Украины насчитывается 182 учреждения исполнения наказаний, 29 из которых расположены на территории Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, 5 на временно оккупированной территории АР Крым. В учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах состоянию на 1 апреля 2020 содержались 52609 человек.
Она также сообщила, что по состоянию на 23 апреля среди удерживаемых лиц подтвержденные случаи заболеванием COVID-19 отсутствуют.
В то же время еще 28 марта в Черновицкого СИЗО из изолятора временного содержания (ИВС) с признаками острой респираторной инфекции доставили женщину. Впоследствии медики обнаружили у нее коронавирус. Однако в самом СИЗО впоследствии заявили, что еще в приемном отделении у нее обнаружили повышенную температуру, поэтому учреждение отказалось ее принимать. И ее направили в больницу, где уже и установили диагноз
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