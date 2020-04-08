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У ЕС заканчиваются лекарства для спасения пациентов с коронавирусом, – СМИ

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У ЕС заканчиваются лекарства для спасения пациентов с коронавирусом / Getty Images

В немецких больницах заканчиваются медикаменты для реанимации, седативные, обезболивающие лекарства, миорелаксанты и антибиотики, которые используют для лечения больных с тяжелым течением коронавируса.

Поэтому Еврокомиссия просит производителей медикаментов как можно быстрее увеличить производство определенных препаратов. Об этом пишет издание Die Welt со ссылкой на письмо Еврокомиссии к производителям лекарств.

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В письме еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес призывает несколько европейских ассоциаций фармакологии подтолкнуть компании к увеличению производства этих медикаментов. По ее словам, это очень срочная проблема.

Ранее несколько стран ЕС сообщили Европейскому агентству лекарственных средств (EMA), что их запасы необходимых лекарств закончатся через неделю.

"Чрезвычайно важно предоставить срочный приоритет увеличению производства этих препаратов. Мы полагаемся на вас и вашу ответственность и солидарность для того, чтобы пациенты в Европе имели доступ к необходимым лекарствам", – написала Кириакидес.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Евросоюз Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье
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