У еще двух водителей во Львове диагностировали коронавирус экспресс-тестами

После того, как во Львове экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат у водителя трамвая, местная власть начала проверку всех водителей.

Из 30 проверенных водителей коммунального АТП №1 во Львове у двух – 1990 и 1976 годов рождения – положительные результаты на коронавирус. Об этом написал Андрей Садовый в телеграмм-канале.

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Добавим, что для официального подтверждения наличия COVID-19, биоматериал направляют в областной лабораторный центр для проверки ПЦР-тестами.

Отмечается, что работников приняли на работу в АТП только в марте 2020 года.

Кроме того, Андрей Садовый пообщался с женщиной, которая первой в городе выздоровела от COVID-19. Как известно, у ее мужа и сына, которые также болели, предыдущие повторные тестирования также показали отрицательный результат. 31 марта должен быть окончательный результат.

Сегодня, 31 марта, также должны быть результаты, выздоровел ли человек, который заболел первым во Львове.



Как не заболеть коронавирусом/инфографика 24 Канала

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