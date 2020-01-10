У геев браки крепче, чем у гетеросексуалов: результаты исследования

Если вы гетеросексуал, который думает, что гомосексуальные отношения длятся не долго, то мы вынуждены вас огорчить.

Специалисты из Института Уильямса в UCLA рассмотрели историю развития 500 пар с однополыми и гетеросексуальными отношениями. Они пришли к выводам, что геи гораздо реже разводятся, чем натуралы, однако последние все же реже, чем лесбиянки.

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За влюбленными наблюдали целых 12 лет – с 2002 по 2014 год. В ходе исследования выяснилось, что гомосексуальные мужчины имеют наименьшую вероятность разрыва.

Интересно, что лесбийские пары вдвое чаще расставались, чем геи, и в полтора раза чаще, чем гетеросексуалы. Вероятно это из-за того, что участницы исследования имели более высокие стандарты и ожидания качества отношений, чем мужчины.

Исследователи обнаружили еще один интересный факт – каждый дополнительный год продолжительности отношений уменьшал шансы развода на 9%, и самыми прочными были отношения тех пар, которые поженились в старшем возрасте.

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