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У главного врача в Мелитополе обнаружили коронавирус: что известно

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Виталий Гадомский / ria-m.tv

В Мелитополе, что в Запорожской области, у главного врача Виталия Гадомского диагностировали коронавирус. Он возглавляет территориально-медицинское объединение "Многопрофильная больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи".

По словам медика, за границей он не был. Об этом сообщает местный сайт "РИА-Мелитополь".

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Что известно о состоянии врача Гадомского

  • По словам медика, он чувствует себя удовлетворительно.
  • Болезнь проходит легко, поэтому вместе с семьей он самоизолировался и получает симптоматическое лечение дома.
  • На две недели самоизолировались и коллеги Гадомского, которые так или иначе с ним контактировали.

У меня симптомы коронавируса проявились в виде обычной простуды. Из осторожности я сделал тест. COVID-19 подтвержден у меня ПЦР-тестом,
– сообщил медик.

Что известно о распространении коронавируса в Запорожской области

  • По состоянию на утро 1 апреля, зарегистрировано 18 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
  • Из них пять – за последние сутки: в Запорожье – 9, в Бердянске – 1, в Мелитополе – 6, Мелитопольском районе – два.
  • Все больные или недавно прибыли из-за границы (Египет, Франция, Испания, Польша, Израиль), или контактировали с инфицированными.

Обратите внимание! По состоянию на 1 апреля в Украине зарегистрировали уже 669 случаев коронавируса. 17 человек, к сожалению, умерли. В то же время 10 человек выздоровели.

коронавірус
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Новости Запорожья Карантин в Украине 2020 Здоровье Лечение
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