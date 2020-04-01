У главного врача в Мелитополе обнаружили коронавирус: что известно
В Мелитополе, что в Запорожской области, у главного врача Виталия Гадомского диагностировали коронавирус. Он возглавляет территориально-медицинское объединение "Многопрофильная больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи".
По словам медика, за границей он не был. Об этом сообщает местный сайт "РИА-Мелитополь".
Актуально В Запорожье врачам удалось вылечить два человека от коронавируса
Что известно о состоянии врача Гадомского
- По словам медика, он чувствует себя удовлетворительно.
- Болезнь проходит легко, поэтому вместе с семьей он самоизолировался и получает симптоматическое лечение дома.
- На две недели самоизолировались и коллеги Гадомского, которые так или иначе с ним контактировали.
У меня симптомы коронавируса проявились в виде обычной простуды. Из осторожности я сделал тест. COVID-19 подтвержден у меня ПЦР-тестом,
– сообщил медик.
Что известно о распространении коронавируса в Запорожской области
- По состоянию на утро 1 апреля, зарегистрировано 18 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
- Из них пять – за последние сутки: в Запорожье – 9, в Бердянске – 1, в Мелитополе – 6, Мелитопольском районе – два.
- Все больные или недавно прибыли из-за границы (Египет, Франция, Испания, Польша, Израиль), или контактировали с инфицированными.
Обратите внимание! По состоянию на 1 апреля в Украине зарегистрировали уже 669 случаев коронавируса. 17 человек, к сожалению, умерли. В то же время 10 человек выздоровели.
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: свежие данные МИДсегодня , 10:12
-
Старт второго этапа медреформы: какие медицинские услуги будут бесплатнымисегодня , 13:55
-
В Франковске в роддоме умерла роженица – у нее подтвердили коронавируссегодня , 11:23
-
В Винницкой области подтвердили 49 случаев коронавирусасегодня , 13:50
-
Если карантин ослабят – в Украине умрет 1,5 миллиона человек, – инфекционистсегодня , 18:09
-
Жертвы коронавируса: в Черновицкой области погибли четыре человекасегодня , 11:59