У главы итальянского Пьемонта обнаружили коронавирус
Глава итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио сдал тест на коронавирус, который впоследствии оказался положительным. Теперь политику нужно будет находиться в самоизоляции.
Сам Чирио уверяет, что у него нет симптомов болезни, сообщает Rai.
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Губернатор Пьемонта теперь будет находиться дома в изоляции вместе с женой и двумя детьми. Политик уверяет, что в таком режиме даже сможет выполнять свои полномочия.
Я до сих пор могу находиться в прямом контакте с работой всего региона. Болезнь не отвлекает меня от управления регионом,
– заверил Альберто Чирио.
Обращение Чирио: смотрите видео
Что известно о коронавирусе в Италии?Италия среди европейских стран больше всего пострадала от коронавируса. В целом в Италии заразились почти 6 тысяч человек, а 194 – умерли. Ранее коронавирусом заразился руководитель итальянского региона Лацио и Демократической партии Италии Никола Дзингаретти.
Итальянский регион Пьемонт: карта
Статистика смертности от коронавируса / инфографика 24 канала