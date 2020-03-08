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У главы итальянского Пьемонта обнаружили коронавирус

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Глава итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио сдал тест на коронавирус, который впоследствии оказался положительным. Теперь политику нужно будет находиться в самоизоляции.

Сам Чирио уверяет, что у него нет симптомов болезни, сообщает Rai.

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Губернатор Пьемонта теперь будет находиться дома в изоляции вместе с женой и двумя детьми. Политик уверяет, что в таком режиме даже сможет выполнять свои полномочия.

Я до сих пор могу находиться в прямом контакте с работой всего региона. Болезнь не отвлекает меня от управления регионом,
– заверил Альберто Чирио.

Обращение Чирио: смотрите видео

Что известно о коронавирусе в Италии?Италия среди европейских стран больше всего пострадала от коронавируса. В целом в Италии заразились почти 6 тысяч человек, а 194 – умерли. Ранее коронавирусом заразился руководитель итальянского региона Лацио и Демократической партии Италии Никола Дзингаретти.

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коронавірус, епідемія, смертність
Статистика смертности от коронавируса / инфографика 24 канала

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Здоровье Медицина
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