У главы Монако принца Альберта обнаружили коронавирус

Тест на коронавирус принца Монако Альберта показал положительный результат. 62-летний глава этого микрогосударства тест сдал еще в начале недели, но официальный результат сообщили только сейчас.

Информацию о наличии коронавируса у принца подтвердили во дворце главы Монако, сообщает Daily Mail.

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Во дворце также сообщили, что здоровье принца Альберта не вызывает никаких опасений. Более того, глава государства продолжит работать, находясь в самоизоляции.

В это время за ним следит его личный врач и специалисты центра принцессы Грейс – матери принца.

Сам Альберт обратился ко всему 39-тысячному народу Монако и призвал соблюдать карантин. Мол, это необходимо для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

Что известно о принце Альберте?

Альберт Александр Луи Пьер Гримальди – 62 летний принц Монако. Является главой этого монархического государства с 2005 года. Альберт – сын князя Ренье III и американской актрисы Грейс Келли (принцессы Грейс).



В прошлом он был довольно популярным спортсменом. Занимался полупрофессиональными футболом и гандболом, участвовал в ралли Париж – Дакар и 4 раза выступал на Олимпийских играх как бобслеист.