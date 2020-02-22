У эвакуированных в Новых Санжарах взяли образцы на проверку признаков вируса: фото из санатория
Журналист Александр Махов, который отправился на эвакуацию украинцев и иностранцев из Уханя и вместе с ними согласился на 14-дневную изоляцию, рассказал, что сегодня, 22 февраля, украинские эпидемиологи собирали анализы на тест.
Об этом Махов написал на своей странице в фейсбуке.
Читайте также: Мы стадо, или мы нация, – обращение Владимира Зеленского из-за столкновений в Новых Санжарах
У членов экипажа, украинцев и иностранцев эпидемиологи собрали материал из носовой полости для того, чтобы проверить наличие коронавируса.
"Анализы отвезут в Киев в лабораторию. Я уже сдал. Немного неприятно, но терпимо", – добавил Махов.
У эвакуированных в Новых Санжарах взяли образцы на проверку признаков вируса / Фото: Александр Махов
У эвакуированных в Новых Санжарах взяли образцы на проверку признаков вируса / Фото: Александр Махов
У эвакуированных в Новых Санжарах взяли образцы на проверку признаков вируса / Фото: Александр Махов
Вчера, 21 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все эвакуированные и персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты и находятся под круглосуточным наблюдением врачей.
Зеленский подтвердил, что 22 февраля люди пройдут контрольные тесты на наличие признаков вируса, результаты которых сообщат в ближайшее время.
Коротко о столкновениях в Новых Санжарах
- Когда жители Новых Санжар узнали, что эвакуированных из Уханя везут именно в их поселок, то еще вечером 19 февраля устроили первые протесты и блокирование дорог.
- Из-за ухудшения ситуации на место прибыли полиция и Нацгвардия с бронетехникой.
- Люди перекрывали дороги, жгли шины и устраивали стычки с правоохранителями.
- Вечером силовики оттеснили людей от дороги, чтобы сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными.
- Местные бросали камнями в автобусы с криками: "Ганьба" и разбили несколько окон и двери. Эвакуированные в ответ показывали сердца, махали флажками или просто закрывали лица.
- В конце концов, все автобусы заехали в медцентр, а правоохранители закрыли ворота изнутри.
- В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
- Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человека и открыла 5 уголовных дел. 21 февраля 23 задержанных отпустили, а мужчину, который бросал камнями в автобус, – оставили под стражей.
- Миротворец заявил, что внесет организаторов акций протеста в базу "Чистилища".
Актуально: "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя, – неправы
Что известно о коронавирусе в цифрах / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.