У эвакуированных в Новых Санжарах взяли образцы на проверку признаков вируса: фото из санатория

Журналист Александр Махов, который отправился на эвакуацию украинцев и иностранцев из Уханя и вместе с ними согласился на 14-дневную изоляцию, рассказал, что сегодня, 22 февраля, украинские эпидемиологи собирали анализы на тест.

Об этом Махов написал на своей странице в фейсбуке.

Читайте также: Мы стадо, или мы нация, – обращение Владимира Зеленского из-за столкновений в Новых Санжарах

У членов экипажа, украинцев и иностранцев эпидемиологи собрали материал из носовой полости для того, чтобы проверить наличие коронавируса.

"Анализы отвезут в Киев в лабораторию. Я уже сдал. Немного неприятно, но терпимо", – добавил Махов.



У эвакуированных в Новых Санжарах взяли образцы на проверку признаков вируса / Фото: Александр Махов



У эвакуированных в Новых Санжарах взяли образцы на проверку признаков вируса / Фото: Александр Махов



У эвакуированных в Новых Санжарах взяли образцы на проверку признаков вируса / Фото: Александр Махов

Вчера, 21 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все эвакуированные и персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты и находятся под круглосуточным наблюдением врачей.

Зеленский подтвердил, что 22 февраля люди пройдут контрольные тесты на наличие признаков вируса, результаты которых сообщат в ближайшее время.

Коротко о столкновениях в Новых Санжарах

Когда жители Новых Санжар узнали, что эвакуированных из Уханя везут именно в их поселок, то еще вечером 19 февраля устроили первые протесты и блокирование дорог.

Из-за ухудшения ситуации на место прибыли полиция и Нацгвардия с бронетехникой.

Люди перекрывали дороги, жгли шины и устраивали стычки с правоохранителями.

Вечером силовики оттеснили людей от дороги, чтобы сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными.

Местные бросали камнями в автобусы с криками: "Ганьба" и разбили несколько окон и двери. Эвакуированные в ответ показывали сердца, махали флажками или просто закрывали лица.

В конце концов, все автобусы заехали в медцентр, а правоохранители закрыли ворота изнутри.

В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человека и открыла 5 уголовных дел. 21 февраля 23 задержанных отпустили, а мужчину, который бросал камнями в автобус, – оставили под стражей.

Миротворец заявил, что внесет организаторов акций протеста в базу "Чистилища".

Актуально: "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя, – неправы



Что известно о коронавирусе в цифрах / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.